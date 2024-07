Cómo solucionar el error de la pantalla negra en The First Descendant

A pesar de todo el contenido que nos da The First Descendant hay un error molestísimo donde se queda la pantalla en negro y te traemos cómo solucionarlo para que puedas volver al campo de batalla.

The First Descendant es un nuevo jeugo que está causando sensación entre una buena base de jugadores gracias a sus enemigos, personajes iniciales y botines.

Sin embargo, no hay nada perfecto y el título tiene un error donde hace que la pantalla se ponga en negro. Para solucionarlo te explicamos cómo llevarlo a cabo.

Cómo solucionar el error de pantalla negra en The First Descendant

Para poder solucionar el error de la pantalla en negro de The First Descendant tenemos que echar un vistazo a una serie de parámetros que son:

Los requisitos de nuestro ordenador

En muchas ocasiones, los juegos pueden bloquearse o tener problemas si nuestro PC no es lo suficientemente potente como para ejecutar juegos como The First Descendant. Por eso, lo primero que debemos de comprobar si aparece un error de pantalla negra son los requisitos del sistema y las especificaciones de nuestro PC.

Revisa con todo detalle los requisitos del sistema con nuestra guía sobre el tema. Si tu ordenador no puede tirar el juego, es más que probable que ese sea el principal problema relacionado con el error, y puede que necesites mejorar las piezas para que puedas disfrutarlo.

Revisa el estado de conexión de tu Internet

El WiFi es una de las principales razones por las que se producen errores de este calibre. Así que revisa si la red está bien o si hay algún tipo de error.

Como es habitual te recomendamos que pruebes a apagar y encender el WiFi o cambiar una conexión inalámbrica a una con cable y viceversa. Solo para asegurarte de que todo va como debería.

Actualiza los controladores

En algunos casos como en The First Descendant, el error de la pantalla en negro significa que puede que algunos de los controladores no estén actualizados a la última versión. Por ello, tu ordenador no puede arrancar el juego.

Para ello, entra en la interfaz de los controladores y comprueba si necesitan una actualización. Si es así, instálala y vuelve a probar The First Descendant.

Comprueba los archivos del juego de Steam

Si tu PC cumple con los requisitos y tienes una buena conexión a internet, lo más probable es que haya algún tipo de problema con la instalación del juego. Para ello debemos de verificar los archivos del jeugo. Haz los siguientes pasos:

Localizamos The First Descendant en tu biblioteca de Steam. Hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos “Propiedades”. Hacemos clic en Archivos locales. Seleccionamos “Verificar la integridad de los archivos del juego”.

Esto escaneará todos los archivos de juego y averiguará si están defectuosos o contienen un error. De encontrarlo, nos dará la oportunidad de repararlos.

En el caso de que hayas hecho todos los pasos y no tengas forma de solucionarlo es el momento de hablar con el soporte oficial del juego. Lo más seguro es que te puedan ayudar de una forma personalizada.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el juego. Visítanos con regularidad para estar al tanto de todo lo que ocurre en tus videojuegos favoritos.