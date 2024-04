Mejores juegos RPG de acción como No Rest for the Wicked que debes probar

No Rest for the Wicked es un esperado RPG de acción al estilo Souls y desarrollado por Moon Studios que será lanzado muy pronto en acceso anticipado. Acá te vamos a compartir otros títulos similares que no puedes perderte.

Moons Studios sorprendió a todos con el anuncio de No Rest for the Wicked. Este es un RPG de acción que se inspira en los Soulslike o en la franquicia de la Canción de Hielo y fuego de George R.R Martin.

El juego va a estar en acceso anticipado a partir del 18 de abril de 2024. Tendrá una versión para PlayStation 5 y Xbox Series X|S en el futuro. Tanto si quieres algo a lo que jugar mientras esperas el lanzamiento del juego completo como si estás buscando qué jugar después, aquí tienes algunos RPG de acción que harán la dulce espera más llevadera.

Juegos RPG de acción recomendados mientras esperas por No Rest for the Wicked

Bloodborne

FROMSOFTWARE

Si estás deseando jugar No Rest for the Wicked, lo más probable es que ya hayas jugado a Bloodborne. En cualquier caso, esta lista estaría incompleta sin mencionarlo. Bloodborne está considerado uno de los mejores juegos de la historia, y con razón.

Todo en Bloodborne, desde su trepidante combate hasta su ambientación gótica inspirada en la época victoriana, se ha convertido en algo muy querido por los fans desde el lanzamiento del juego en 2015. No es de extrañar que los jugadores estén tan ansiosos por recibir noticias de un remaster o remake. Aunque no parece que vaya a llegar pronto.

Monster Hunter World

CAPCOM

Los desarrolladores de No Rest for the Wicked también han citado la serie Monster Hunter como inspiración para su juego. Probablemente gracias a su profundo sistema de combate que enfrenta a los jugadores a jefes enormes y aterradores. El último juego principal de la serie es Monster Hunter Rise, pero su predecesor Monster Hunter World sigue siendo la opción más popular.

La longevidad de Monster Hunter World es evidente, ya que su número de jugadores sigue siendo relativamente alto a día de hoy. Estas cifras se han visto reforzadas en los últimos meses tras el anuncio de Monster Hunter Wilds, cuyo lanzamiento está previsto para 2025.

Mortal Shell

PLAYSTACK

Mortal Shell, otro juego indie similar a Souls, debería despertar el mismo interés que No Rest for the Wicked. Ambos son juegos oscuros, atmosféricos y llenos de acción que se inspiran claramente en Dark Souls y fueron realizados por un equipo más pequeño.

Este título no es tan reconocido universalmente como juegos como Bloodborne o Dark Souls. Algunos criticando su corta duración, falta de variedad y menor nivel de dificultad en comparación con otros juegos del género. Aun así, hay muchas cosas que gustan y esa dificultad podría convertirlo en un buen punto de partida para los jugadores que quieran cogerle el truco al género antes de lanzarse a una experiencia más castigadora.

Diablo 4

BLIZZARD

Desde su anuncio, No Rest for the Wicked ha sido comparado con Diablo 4 por su ambientación de fantasía sombría y sus elementos similares. La recepción del juego ha sido variada y, al tratarse de un juego online con temporadas, los sentimientos de los jugadores han ido y venido desde su lanzamiento.

Afortunadamente, Diablo 4 está atravesando un buen momento gracias. Esto gracias al éxito del lanzamiento del Game Pass y a la emoción que rodea a la Temporada 4. Esta última comienza el 14 de mayo de 2024. Con jugadores cautelosamente optimistas sobre el futuro del juego y un montón de nuevo contenido que llegará pronto, ahora es un gran momento para entrarle a Diablo 4.

Path of Exile

GRINDING GEAR GAMES

El RPG de acción y fantasía oscura Path of Exile es otra gran elección para los fans de No Rest for the Wicked, y tiene la ventaja de ser gratuito. Juegas como un exiliado enviado a una tierra maldita que se ve obligado a luchar y trabajar con otros exiliados para sobrevivir. Con un montón de opciones de creación de personajes y más de una década de contenido, no hay escasez de cosas que hacer.

Desde el lanzamiento de Path of Exile en 2013, el desarrollador Grinding Gear Games ha creado más de 30 expansiones, la más reciente de las cuales salió el mes pasado. Incluso con la esperada secuela a punto de entrar en beta cerrada en junio, los desarrolladores planean seguir dando soporte y añadiendo contenido al Path of Exile original, para que no tengas que preocuparte por quedarte sin opciones.

Lies of P

NEOWIZ GAMES, ROUND 8 STUDIO

Lies of P es uno de los mejores Soulslikes que no están hechos por FromSoftware, lo que lo convierte en la elección perfecta para los interesados en No Rest for the Wicked. Su concepto por sí solo es convincente, ya que se trata de una adaptación de Pinocho en la que el jugador debe luchar por la ciudad de Krat, enfrentándose a marionetas y humanos por igual mientras decide si contar algunas mentiras por el camino.

Lies of P, un juego brutalmente difícil, ha sido elogiado tanto por los veteranos del género Souls como por los recién llegados. Además, Neowiz Games no ha hecho más que empezar, ya que está preparando un nuevo contenido descargable y una probable secuela.

Darksiders Genesis

THQ NORDIC

La serie Darksiders comparte su tono y su temática de guerreros sagrados con No Rest for the Wicked, y el último juego de la serie, Genesis, incluso tiene en común la perspectiva cenital con el próximo título de Moon Studios. En cada uno de los títulos de la serie, los jugadores toman el control de uno de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis e intentan devolver el equilibrio a un mundo desgarrado por la guerra entre el Cielo y el Infierno.

Darksiders Genesis, una precuela de la serie, sigue a Strife y War en su intento de salvar a la humanidad de Lucifer. Puedes cambiar entre los dos personajes jugables cuando quieras o jugar en cooperativo, lo que te permite disfrutar del juego con un amigo. La historia principal de Darksiders Genesis dura unas 14 horas, lo que es relativamente corto para el género, algo que puede ser un soplo de aire fresco para los jugadores cansados de RPG largos e hinchados.

