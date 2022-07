Company of Heroes 3: fecha de lanzamiento, Misión Alfa y más

Company of Heroes 3, el popular RTS con temática de la Segunda Guerra Mundial, se lanzará este año, así que descubre todo lo que sabemos sobre la fecha de lanzamiento del juego, el registro de la alfa y las bonificaciones de reserva.

Relic Entertainment, los desarrolladores detrás de Company of Heroes, han anunciado nuevos detalles sobre su próximo juego de estrategia en tiempo real , Company of Heroes 3. Este nuevo título no solo tiene como objetivo ofrecer una mayor profundidad en sus campañas para un jugador, sino que también proporcionará una experiencia más experiencia abierta.

Publicidad

También hay una gran cantidad de nuevas mecánicas que tienen como objetivo refrescar el juego RTS con el que los fans de Company of Heroes se han familiarizado. Entonces, si estás interesado en la tercera entrega y deseas saber más al respecto, aquí encontrarás toda la información.

Fecha de lanzamiento de Company of Heroes 3

El juego se lanzará en PC a través de Steam el 17 de noviembre de 2022.

Según el comunicado de prensa oficial, el juego contará con la “experiencia para un jugador más profunda en la historia de la franquicia”, con cuatro facciones jugables que estarán disponibles en el lanzamiento y dos experiencias únicas para un jugador: la North African Operation y la Italian Dynamic Campaign.

Publicidad

Misión Alfa

Si deseas jugar a Company of Heroes 3 antes de la fecha de lanzamiento oficial del juego, puedes dirigirte al sitio web oficial e inscribirse en el programa de comentarios de la comunidad de Relic, COH-Development, para obtener acceso a una misión de la recién revelada North African Operación.

Es aquí donde los jugadores pueden probar la Misión Alpha y tomar el mando del infame Deutsches Afrikakorps (DAK) mientras intentan repeler a los británicos de sus posiciones atrincheradas. La Misión Alfa se puede jugar gratis en Steam durante una semana desde el martes 12 de julio hasta el 19 de julio.

Publicidad

Company of Heroes 3 trae nuevas mecánicas

Un montón de nuevas mecánicas de juego están presentes en Company of Heroes 3, cuyo objetivo es hacer que las batallas RTS sean más atractivas que nunca. Según el comunicado de prensa, “los jugadores pueden disfrutar de nuevas innovaciones de juego básicas como armadura lateral, recuperación de vehículos enemigos y remolque de vehículos, lo que te permite reposicionar tu artillería de gran impacto”.

Es probable que se anuncien más detalles a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento del juego, así que asegúrate de consultar este artículo regularmente.

Publicidad

Bonificaciones por reserva

Los jugadores que reserven Company of Heroes 3 recibirán una serie de obsequios en el juego cuando se lance.

Edición premium digital

Viene con el paquete DLC Devil’s Brigade, que contiene cosméticos basados ​​en las primeras unidades de comando de élite de la Segunda Guerra Mundial.

La Edición Física Premium

Incluye el paquete DLC Devil’s Brigade, la medalla de servicio, la brújula de bolsillo, el libro de coleccionista y mucho más.

Es importante tener en cuenta que tanto la edición Premium física como la digital brindan a los jugadores acceso a la primera expansión de CoH3, que llegará a Steam en 2023.

Publicidad

Tráiler

Hasta aquí todo lo que sabemos del juego. Aprovecha y juega la Misión Alfa mientras está disponible.