Crossplay de Fall Guys y progresión cruzada: cómo enlazar nuestra cuenta de Epic

No obstante, para poder conectar nuestras cuentas deberemos de tener los datos de inicio de sesión las plataformas anteriores. Es decir, tendremos que saber nuestros datos Steam o de Nintendo Switch.

Tras la compra de Epic Games a la desarrolladora, el juego se ha convertido en un título gratuito, y eso significa que nunca ha habido un mejor momento para jugar con amigos. Más aún, porque ya no importa en la plataforma desde la que se juega.

El juego cruzado de Fall Guys ha sido bastante popular desde que los jugadores tanto de PlayStation como PC pudiesen jugar juntos. No obstante, Mediatonic ha revelado que los usarios también podremos compartir el progreso y nuestros cosméticos tanto en Xbox y Switch usando solamente los servicios de Epic Games.

by Paula González