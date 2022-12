¿Cuándo llegará el modo Nueva Partida + a God of War Ragnarok?

God of War Ragnarok nos ofrece una épica aventura con un montón de desafíos por el camino, pero gran parte de la comunidad se pregunta cuándo podrá volver a disfrutar el juego en el modo Nueva Partida +. Y esto es todo lo que sabemos sobre este modo.

Cuando God of War (2018) se lanzó fue un gran éxito. Sin embargo, a pesar de todo el contenido que traía si queríamos volver a jugarlo no teníamos ninguna novedad para afrontar la historia. No fue hasta meses más tarde cuando el modo Nueva Partida + entró al título en agosto de 2018.

El artículo continúa después del anuncio.

Este nuevo modo dio a muchos jugadores una razón para volver y disfrutar del juego completo una vez más. Pero, en esta ocasión, llevando todo el equipo desbloqueado a la nueva partida y presentando nuevos desafíos y botines.

El modo añadió un montón de rejugabilidad al título ya muy querido y fue todo un éxito entre la comunidad. Pero, ¿está preparada la secuela de 2022 para seguir el ejemplo? Aunque el juego también llegó sin la función New Game Plus, sabemos con certeza que está en camino en God of War Ragnarok.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Hay un modo Nueva Partida + en God of War Ragnarok?

SONY

En el momento de escribir esta noticia, God of War Ragnarok aún no incluye el modo Nueva Partida +. Por ello no podremos conservar el equipo desbloqueado y las estadísticas mejoradas en una nueva partida.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

La única opción es empezar la experiencia desde cero, quizás optando por un nivel de dificultad más alto si buscamos un desafío más duro. Esto también significa que no hay botín extra que buscar debido a que las piezas del equipo más raras se encuentran en el mismo lugar.

Como resultado, el máximo nivel de poder que Kratos que puede alcanzar actualmente en Ragnarok es el nueve, una vez que todas las armas, armaduras y modificaciones equipadas se han mejorado al máximo. Aunque si la opción Nuevo Modo + llega pronto, es muy probable que superemos ese límite.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuándo llegará el modo a God of War Ragnarok?

Por suerte, todos aquellos que esperen con ganas el modo Nueva Partida + no tendremos que esperar mucho más. Santa Monica Studio ha confirmado que el modo Nueva Partida + de Ragnarok llegará en la primavera de 2023.

Aunque, obviamente, se trata de una fecha muy amplia, el lanzamiento se sitúa entre marzo y junio. Tendremos que esperar para conocer más detalles sobre una fecha concreta en la que podamos volver a disfrutar de nuevos contenidos en Ragnarok.