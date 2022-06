¿Cuándo saldrá Redfall? Gameplay, tráileres, fecha de salida y más

Load More

Podremos, además, formar equipo con un máximo de otros tres jugadores. No obstante, también podremos explorar la isla completamente solos si así lo queremos.

El juego está ambientado en la pequeña ciudad de Redfall, Massachusetts. El pueblo ficticio es una pequeña isla aislada del mundo exterior que tiene el gran problema de que no para de recibir hordas de vampiros.

No obstante, queda todavía por ver exactamente cómo se jugará el juego, pero sabemos que es un título pasado en el PvE. Es decir, siempre nos enfrentaremos contra la máquina en vez de enfrentarnos contra personas.

Aunque vimos por primera vez el juego en el Xbox y Bethesda Showcase de 2021, no hemos tenido el juego en su esplendor hasta la edición de este año donde podemos observar cómo el juego está muchísimo más pulido.

No nos dieron más detalles del porqué del retraso, pero se ve que la desarrolladora quiere tener todo bien terminado antes de su lanzamiento.

Redfall es el último proyecto de Arkane Studio, por lo que hemos recopilado toda la información más reciente sobre los personajes, gameplay, fecha de lanzamiento y más para que no te pierdas ni un detalle del juego.

by Paula González