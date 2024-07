¿Podemos jugar Escape From Tarkov en PS5 y Xbox? Disponibilidad en Consolas

Escape From Tarkov es un título muy popular entre los jugadores de PC, por lo que otros se preguntan si está en PS5 o Xbox. Aquí está la respuesta.

Escape From Tarkov es uno de los juegos shooter tácticos más populares de los últimos años. Su elevada dificultad y jugabilidad compleja lo convirtieron en uno de los favoritos de los jugadores de PC.

Pero los dueños de una PS5 o Xbox Series X/S también quieren jugarlo, por lo que se preguntan por la disponibilidad para consolas. Aquí te explicamos todo lo que necesitas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenidos

Escape From Tarkov: ¿Puedo jugar en PS5 o Xbox?

La respuesta es no. Escape From Tarkov no está disponible en PS5 o en otras consolas.

A pesar de que es un juego que se lanzó en 2017 y tuvo un gran éxito en los últimos años, no tuvo más versiones que la de PC.

Los fanáticos de los shooters jugadores en consolas vienen pidiendo un port hace bastante tiempo, y aunque está o estuvo en los planes, aún no hay fechas concretas.

¿Llegará Escape From Tarkov a PS5 y Xbox?

Como hemos dicho antes, no hay fechas concretas para una versión de consolas de Escape From Tarkov.

En una entrevista en 2020, Nikita Buyanov, una de las cabezas de Battlestate, aseguró que la versión tanto para PlayStation como Xbox del juego estaba planeada. Pero desde esa declaración no existieron más novedades al respecto, y ya pasaron 4 años, por lo que la posibilidad de un port se ve cada vez más difícil.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y aunque Battlestate ha dicho que quiere llevar Tarkov a las consolas, es probable que haya problemas para adaptar el juego tal y como está a Xbox y PlayStation. Escape from Tarkov sería muy difícil de jugar con un mando en su estado actual, debido a su jugabilidad de simulación militar. Se necesitan numerosas combinaciones de teclas, por lo que sería casi imposible reducirlo a los pocos botones que ofrece un mando.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido de Escape From Tarkov, puedes ver los códigos para tener descuentos a la hora de comprarlo.

El artículo continúa después del anuncio.