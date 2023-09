DLC de Mortal Kombat 1: personajes confirmados, Kombat Packs filtrados y rumores

Mortal Kombat 1, como cualquier otro juego de pelea, tiene previsto contar con un DLC con nuevos personajes. Estos personajes simplemente se añadirán al roster del juego. Esto es lo que sabemos del DLC para Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 tiene un brillante roster inicial de personajes, con varios de los favoritos de los fans. Pero, a menos que se añadan nuevas unidades, el juego está destinado a quedarse estancado en el futuro.

La adición de nuevas unidades a Mortal Kombat 1 llegará en forma de un paquete DLC. La presencia de un DLC ya se confirmó por NetherRealm Studios, junto a los personajes que llegarán en él.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el primer DLC de Mortal Kombat 1.

Netherrealm

Personajes confirmados en el DLC de Mortal Kombat 1

El Kombat Pack 1 fue anunciado antes del lanzamiento del juego y llegará a Mortal Kombat 1 en la primavera de 2024.

Esto ocurre bastante después del lanzamiento inicial del juego. En un principio se filtró a través de una lista de Amazon, antes de ser confirmado por los desarrolladores.

Estos son todos los luchadores que llegarán en el Kombat Pack 1:

Kombat Pack 1

Ermac

Ermac es el famoso personaje que surgió por un glitch en el primer Mortal Kombat, el bug Macro Error. Siguiendo el sentido del humor que los desarrolladores tuvieron a lo largo de los años, Ermac se convirtió en un personaje completo con vestimenta de ninja.

Quan Chi

El complejo Quan-Chi ha sido uno de los favoritos de los fans desde su inclusión en Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero. Un hechicero experto, Quan-Chi ha sido un personaje regular a lo largo de los años, y no será la excepción en Mortal Kombat 1.

Takeda Takahashi

Uno de los miembros más nuevos del universo MK, Takeda Takahashi es el hijo de Kenshi, quien también regresa en MK1, y estudiante de Hanzo Hasashi, mejor conocido como Scorpion.

Homelander

Es un debut sorprendente de la franquicia The Boys en Mortal Kombat considerando que este personaje acaba de llegar a Call of Duty: Modern Warfare 2, pero eso muestra lo grande que se ha hecho la serie. Típicamente visto como el chico de la portada de América, Homelander es todo menos eso. Y como posiblemente es el superhéroe más poderoso de The Boys, encaja perfecto en el universo MK.

Peacemaker

Recientemente interpretado por John Cena en el Escuadrón Suicida y la adaptación a serie de TV, el poderoso héroe es moralmente ambiguo, tiene algo de maldad en él. Además, esto significa que técnicamente tendríamos a John Cena en el universo MK. Es difícil argumentar contra eso.

Omni Man

La lista de personajes de cómics no termina aquí, el invitado final es Omni Man. Tiene fuerza sobrehumana, es increíblemente rápido es insensible al dolor y será sin dudas un duro Kombatiente.

Personajes DLC de Mortal Kombat 1 filtrados

Además de los personajes DLC confirmados, sabemos que muchos nombres se rumorean también. Otras apariciones destacadas incluyen a Conan el Bárbaro, Megan Fox e incluso Travis Scott. Mientras que los últimos dos suenan raros, ya hemos visto a Robocop, Terminator y Rambo antes, así que Conan no es improbable.

Además, el Kombat Pack 2 ya se está comenzando a filtrar, así que aquí está la lista con todos los nombres filtrados o rumoreados para el futuro de Mortal Kombat 1:

Conan el Bárbaro

Deathstroke

Doomslayer

Harley Quinn

Kano

Megan Fox

Noob Saibot

Travis Scott

Cómo obtener el DLC de Mortal Kombat 1

La principal manera de asegurarte el primer DLC de Mortal Kombat 1 es comprando la Edición Premium o la Kollector’s Edition.

Ambas incluyen “acceso anticipado a seis personajes jugables”, los que están en el Kombat Pack 1. También imaginamos que podrás comprar el DLC por separado desde la tienda de tu plataforma respectiva.