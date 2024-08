Todos los anuncios de Gamescom 2024- Opening Night

La Gamescom 2024 presentó un montón de nuevos tráilers, anuncios y actualizaciones durante el Opening Night Live.

Como cada año, los editores de juegos de todo el mundo se reúnen en la Gamescom para mostrar sus próximos juegos, hardware y otros productos relacionados directamente con el mundo de los videojuegos.

Todos los anuncios de la Opening Night en Gamescom 2024

Durante las dos horas que duró el espectáculo en directo de la noche inaugural se presentaron varios tráileres y anuncios nuevos, que ofrecieron a los fans nuevas perspectivas de títulos como Monster Hunter Wilds, Indiana Jones and the Great Circle y Call of Duty: Black Ops 6.

He aquí lo más destacado de la presentación.

Jugabilidad de Terry Bogard en Street Fighter 6

El anuncio final de la inauguración reveló el primer vistazo a la jugabilidad de Terry Bogard en Street Fighter 6 antes de que el personaje de Fatal Fury se una al juego de lucha el 24 de septiembre.

Borderlands 4

El primer anuncio del evento principal reveló Borderlands 4. Aunque el teaser contenía pocos detalles y no incluía ningún vídeo de gameplay, reveló que saldrá a la venta en 2025.

Call of Duty Black Ops 6

Activision mostró la jugabilidad de Call of Duty Black Ops 6 con una misión llamada Most Wanted(El más buscado). Aunque adelantaba algunas partes, el tráiler destacaba las nuevas mecánicas de BO6 y la ambientación de los 90.

Dying Light: The Beast

Techland ha anunciado Dying Light: The Beast, un nuevo juego que continúa la historia de Kyle Crane. Tras una década de encarcelamiento y experimentación, Kyle se libera y da caza a sus captores en el nuevo mundo de Castor Woods.

Path of Exile 2

La secuela de Path of Exile ha recibido un tráiler que revela la fecha de estreno del Early Access: 15 de noviembre de 2024.

Dune Awakening

El desarrollador Funcom ha mostrado el juego Dune Awakening, un MMO de supervivencia en mundo abierto ambientado en el universo de la popular franquicia de ciencia ficción. En él, los jugadores crearán un personaje y explorarán el mundo, buscando recursos y trabajando para ganar especias y poder en Arrakis.

El juego llegará a PC a principios de 2025, y la fecha de lanzamiento para PlayStation y Xbox aún está por determinar.

Genshin Impact

Genshin Impact mostró su próxima región de Natlan, que se lanzará a finales de este mes, el 28 de agosto. HoYoverse también reveló cuándo llegará finalmente el juego a Xbox: El 20 de noviembre de 2024.

Monster Hunter Wilds

Capcom ha desvelado un nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds que incluye más jugabilidad del esperadísimo título, desde una épica batalla contra un apex predator hasta una adorable comida con un Palico.

Civilization 7

Civilization 7 ha recibido un tráiler de revelación del juego y una fecha de lanzamiento: 11 de febrero de 2025.

Starfield

Bethesda anunció que los vehículos llegarán por fin a Starfield con la actualización REV-8 que saldrá después de la feria. Además, el DLC Shattered Space se lanzará el 30 de septiembre de 2024.

Marvel Rivals

NetEase Games ha revelado dos nuevos héroes que llegarán a Marvel Rivals: El Capitán América y el Soldado de Invierno. También se anunció que la fecha de lanzamiento del juego será el 6 de diciembre de 2024.

Secret Level

Tim Miller, director de la primera película de Deadpool y creador de Love, Death & Robots, ha anunciado una nueva serie llamada Secret Level que llegará a Prime Video. Se trata de una serie antológica ambientada en los mundos de varios juegos, como Dragones y Mazmorras, Outer Worlds, PAC-MAN y muchos más.

Además de que la serie tiene muy buena pinta, Miller se emocionó al ver que su trabajo se mostraba por fin al mundo, lo que fue muy conmovedor y uno de los momentos más memorables de la noche.

Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 ha recibido un nuevo teaser y ha anunciado una fecha de lanzamiento para el 11 de febrero de 2025. Quienes estén interesados en ver más, pueden sintonizar un Showcase más largo del juego el 21 de agosto.

Batman: Arkham Shadow

Los fans de Batman han podido echar un primer vistazo a la jugabilidad de Arkham Shadow, que permitirá a los jugadores meterse de verdad en la piel del Cruzado de la capa a través de la VR cuando salga a la venta en octubre de 2024. Las imágenes son impresionantes, pero al ser una exclusiva de Meta Quest 3, su público es bastante limitado.

Masters of Albion

Peter Molyneux apareció en el escenario para revelar su nuevo juego: Master of Albion. El juego combina la construcción de ciudades con elementos de simulación en profundidad, como decidir qué comen los habitantes.

Los jugadores diseñan edificios y pueden tomar el control de los aldeanos para proteger su ciudad de las amenazas nocturnas. Incluso pueden fabricar nuevas armas con cualquier cosa, aunque está claro que no llegarás muy lejos con una simple espada de pan.

Blizzard celebra récord y Diablo

La presidenta de Blizzard, Johanna Faries, también apareció para hablar de algunos grandes aniversarios que la empresa celebra este año. Warcraft cumple 30 años, mientras que WoW cumple 20 y Hearthstone cumple 10.

Como parte de la celebración, Widowmaker de Overwatch 2 recibirá un aspecto de Sylvanas Brisaveloz.

La próxima expansión de Diablo, Vessel of Hatred, también ha recibido un nuevo tráiler antes de su fecha de lanzamiento, el 8 de octubre. El director de Vessel of Hatred, Brent Gibson, también reveló La Ciudadela Oscura, una nueva mazmorra PvE cooperativa que sacude el combate del juego con puzles y nuevas mecánicas.

Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda ofreció a los fans otro vistazo de su Indiana Jones y el Gran Círculo en el que aparece el actor Troy Baker, que se pone su icónico sombrero y el látigo para el juego. El juego también tiene por fin fecha de lanzamiento para Xbox y PC: 9 de diciembre de 2024.

Además, el juego llegará a PlayStation 5 en la primavera de 2025.

Mafia: The Old Country – El último de los anuncios en la inauguración de Gamescom 2024

El último anuncio de la ONL de Gamescom 2024 fue Mafia: The Old Country, que traslada la serie a la Sicilia de 1900, durante la época en que surgió la Mafia. Los desarrolladores prometen una «profunda narrativa lineal con el aspecto clásico de las películas de mafiosos».

Los fans pueden esperar más noticias sobre el juego en diciembre de 2024.

Seguiremos actualizando este artículo con todos los anuncios de Gamescom 2024, así que estad atentos.