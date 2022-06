DLC de Resident Evil Village Shadows of Rose: fecha, historia, modo tercera persona y más

Load More

No obstante, si se sigue la misma tendencia que con RE7, los siguientes DLC serían ya de pago.

El modo arcade regresa como parte del DLC de Shadows of Rose. En esta ocasión tendremos más personajes jugables y más fases de bonificación.

Aunque no se ha especificado las duración del DLC, si seguimos los de otros títulos lo más probable es que tengamos varias horas de nuevo contenido.

El DLC llamado Shadow of Rose introducirá nuevo contenido a Resident Evil Village. No solo tendremos una expansión de la historia sino que también podremos disfrutar de nuevas formas de experimentar el juego.

Tras el éxito de Resident Evil Village, por fin se ha confirmado Shadows of Rose el DLC de invierno del tan aclamado juego. Desde la nueva historia de Rose hasta un modo en tercera persona aquí está todo lo que viene.

by Paula González