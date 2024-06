Cómo empezar el DLC de Elden Ring Shadow of the Erdtree y acceder al nuevo contenido

Elden Ring no permite a los jugadores acceder al DLC Shadow of the Erdtree desde el menú, así que tendrás que prepararte antes de poder enfrentarte a los desafíos que te esperan en la expansión y empezar a descubrir la nueva historia.

FromSoftware es conocida por ocultar sus DLC tras jefes y la progresión de la historia, como la necesidad de vencer a Vicar Amelia en Bloodborne antes de poder empezar la historia de The Old Hunters. Elden Ring no es una excepción, ya que el nuevo contenido de Shadow of the Erdtree se oculta tras los jefes.

Shadow of the Edrtree se lanzó el 21 de junio, y para aquellos que regresen a las Tierras Intermedias, se requiere cierta preparación. Necesitas completar tareas específicas antes de poder empezar el DLC, esto implica conquistar algunos de los jefes más difíciles del juego.

Cómo empezar Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring

Para empezar Shadow of the Erdtree, debes derrotar a dos jefes y luego tocar un lugar específico. Esta información se reveló por primera vez en una entrevista de Famitsu con el director de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki.

Vence a Radahn, Azote de las Estrellas, en Caelid

El primer jefe es obligatorio para completar la misión de Ranni, y es algo que los jugadores que esperan conseguir la Era de las Estrellas querrán hacer de todos modos. Debes derrotar a Radahan, Azote de las Estrellas, que se encuentra en el Castillo de la Melena Roja, al sureste de Caelid.

Se recomienda que superes el nivel 60 antes de enfrentarte a Radahn, pero los jugadores habilidosos pueden intentarlo antes, ya que varios PNJ pueden ayudarte durante esta batalla.

Vence a Mohg, Señor de la Sangre en el Palacio de Mohgwyn

El segundo jefe también es opcional, aunque es probable que muchos jugadores se hayan encontrado con él durante su viaje. Debes derrotar a Mohg, Señor de la Sangre, que se encuentra en el Palacio de Mohgwyn, un nivel secreto dentro del río subterráneo Siofra, en el Subsuelo de los marginados. Se puede acceder a este lugar a través de un portal situado al oeste del Campo de Nieve Consagrado.

Se recomienda que superes el nivel 90 antes de enfrentarte a Mohg, pero puedes intentarlo antes, ya que hay objetos específicos y Lágrimas que puedes utilizar para facilitar el combate.

Una vez derrotados estos jefes, puedes iniciar el DLC Shadow of the Erdtree interactuando con el capullo de la arena de jefes de Mohg, ya que contiene el cuerpo de Miquella, que es de vital importancia para la historia de Shadow of the Erdtree.

¿Es necesario tener un nivel determinado para acceder al DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

No, no hay ningún requisito de nivel para iniciar el DLC Shadow of the Erdtree en Elden Ring.

Siempre que hayas cumplido los requisitos indicados anteriormente y hayas matado a los dos jefes obligatorios, técnicamente puedes acceder al DLC en cualquier nivel.

¿Qué nivel debes tener para empezar el DLC en Elden Ring?

En última instancia, tú decides cuándo comenzar tu viaje en el DLC Shadow of the Erdtree. Al no haber un requisito de nivel establecido, técnicamente puedes empezar en cuanto hayas derrotado a Radahn, Azote de las Estrellas y a Mohg, Señor de la Sangre, aunque estos combates pueden estar bastante avanzados en la experiencia del juego base.

Como resultado, deberías tener un nivel bastante alto y muchas estadísticas mejoradas. Es probable que no llegues a estas secciones del juego sin ser al menos nivel 100, aunque recomendamos estar un poco más alto antes de avanzar por el camino del DLC.

Empezar el DLC de Elden Ring aproximadamente entre el nivel 150 y el 200 sería un punto de partida ideal, sólo para asegurarte de que tu estadística de Vigor está aumentada al máximo, y que no te falta salud cuando entres en Shadow of the Erdtree. Todo lo que vaya más allá de esto no es realmente necesario por una razón clave: El DLC se basa en un sistema de escalado diferente.

Tanto si eres nivel 200 como nivel 500, el DLC te seguirá resultando difícil al principio. Shadow of the Erdtree gira en torno al sistema de Bendición del Árbol Umbrío. En lugar de depender de tus estadísticas habituales de ataque y defensa, requiere que recojas Fragmentos del Árbol de las Sombras para potenciar tus cualidades más importantes.

Por lo tanto, independientemente de tu nivel en el juego base, Shadow of the Erdtree tiene su propia forma de dificultad para mantener la igualdad de condiciones. Por lo tanto, no importa demasiado el nivel que tengas al empezar, siempre que hayas hecho lo suficiente para mejorar tu salud, resistencia y cualquier otra característica relevante para tu build.