DLC de Elden Ring: rumores, filtraciones y todo lo que sabemos

El DLC de Elden Ring parece probable, pero ¿cómo será nuestro próximo viaje a las Tierras Intermedias? Aquí está todo lo que sabemos.

El gran éxito comercial y crítico de Elden Ring significa que la probabilidad de DLC es alta. El juego tiene varios assets sin usar ya incorporados, y los rumores de DLC están en el aire. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo será el contenido descargable de Elden Ring? Además, ¿cuántas expansiones habrá? Los juegos anteriores de FromSoftware han adoptado un enfoque muy diferente en lo que respecta al contenido descargable.

También hay que considerar los finales de Elden Ring . ¿Se establecerá el juego después de que te conviertas (o rechaces convertirte) en Elden Lord? ¿O podría el DLC ofrecer nuevos finales para desbloquear, o simplemente existir independientemente de ellos como lo han hecho algunas expansiones anteriores de Souls? Aquí está todo lo que sabemos sobre el DLC de Elden Ring basado en rumores, filtraciones y el historial de FromSoft/Bandai Namco.

Si bien sabemos que la ‘franquicia’ de Elden Ring continuará, los desarrolladores aún no nos han brindado ninguna información sobre posibles DLC. Sin embargo, las impresionantes cifras de ventas del juego y la recepción abrumadoramente positiva significan que el contenido futuro está casi seguro en camino. Es posible que no sepamos cuándo llegará, pero las colaboraciones pasadas de FromSoftware / Bandai Namco podrían darnos una indicación.

El último juego de Souls producido por ambas compañías fue Dark Souls 3, que se lanzó en abril de 2016. El primer DLC de ese juego, Ashes of Ariandel, se lanzó en octubre de 2016. El segundo y último DLC, The Ringed City, se lanzó en marzo de 2017.

Esto podría significar que Elden Ring puede tener dos paquetes DLC, uno que se lanzará 6-7 meses después del juego principal y otro 6 meses después. Si los desarrolladores hacen algo similar a lo que hicieron con Dark Souls 3, entonces el DLC de Elden Ring podría llegar alrededor del otoño de 2022.

Se ha especulado que el primer DLC de Elden Ring será una expansión centrada en PvP, posiblemente ambientada en el coliseo de Caelid. En el juego base, está custodiado por uno de esos jarrones gigantes que te recompensará con un talismán si puedes derrotar a 3 NPC frente a él. La enorme estructura detrás de él parece significativa, pero todavía no hay forma de acceder a ella en Elden Ring.

Tal ubicación sería el escenario perfecto para un DLC centrado en PvP. Las peleas de jefes PvP en los juegos Souls son una característica muy apreciada. En ello, se convoca a otro jugador para controlar/ser el jefe en lugar de un encuentro estándar de IA. Demon’s Souls, Dark Souls 2 y Dark Souls 3 presentaron una batalla de jefes de este tipo, sin embargo, Elden Ring extrañamente omitió esta función. Vale la pena señalar que Dark Souls 3 solo agregó una batalla de jefes PvP en su segundo y último DLC.

La filtración fue revelada por el usuario de Twitter @hy_plus , quien compartió una imagen llena de novedades de Bandai. Entre ellas, una expansión de Elden Ring “Barbarians of the Badlands”. Los jugadores de Elden Ring recordarán las Tierras Baldías como una región fuera de las Tierras Intermedias, y como el lugar donde los Sin Luz fueron exiliados una vez que Godfrey/Horah Loux ‘perdió su gracia’ y fue despojado de su título como primer Elden Lord.

No se sabe hasta qué punto esta filtración puede ser cierta, habrá que estar atentos a más información que pueda escaparse de Bandai.

Como informó por primera vez Eurogamer , el minero de datos Lance McDonald descubrió que Elden Ring una vez contenía elementos y misiones que implicaban explorar los sueños de ciertos NPC. Si bien el contenido se eliminó del juego principal, podría guardarse para el posible DLC.

En el contenido eliminado, un NPC llamado Monje Jiko le pide al Sinluz que le traiga algo llamado Niebla del sueño. Para conseguirlo, el jugador debe invadir los sueños de los NPC. Esto ofrece muchas posibilidades creativas y permitirá a los jugadores luchar contra pesadillas literales, además de todos los demás horrores que acechan en las Tierras Intermedias.

I worked really hard on this video you should look at it and tell your friend(s) to look at it https://t.co/bU7soHcJP0

— Lance McDonald (@manfightdragon) April 11, 2022