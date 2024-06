Tamaño de descarga DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring: cuánto espacio ocupa

Ya falta muy poco para que podamos disfrutar del DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, es por eso que muchos se están preguntando qué tamaño tiene y acá te lo vamos a decir.

El hype por disfrutar de Shadow of the Erdtree, el esperado DLC del galardonado videojuego Elden Ring, es cada vez mayor. El equipo de FromSoftware se ha esforzado por brindar la guinda del pastel a un juego que lo tenía todo y que ganó en la categoría de Juego del Año en The Game Awards en 2023.

Pero, claro, antes de disfrutar del DLC de Elden Ring los jugadores deben asegurarse de que cuentan con el espacio adecuado, es por eso que muchos se preguntan cuál será el espacio de este contenido adicional.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

Tamaño del DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring en PlayStation

El tamaño de Shadow of the Erdtree en PlayStation es de 16,502 GB. Conocemos esta información gracias a PlaystationSize, quien tiene un buen historial de búsqueda de este tipo de datos en PSN.

Puede que el tamaño del DLC parezca pequeño si se compara con otros títulos de FromSoftware, pero tengamos en cuenta que Dark Souls 3 con todo su contenido adicional ocupa 30 GB. Otro ejemplo es Sekiro: Shadow Die Twice, que tuvo 12,5 GB en su lanzamiento.

Considerando lo anterior, es bastante seguro decir que el DLC de Elden Ring será una aventura enorme. El complemento perfecto para el juego base que, si le sumamos este contenido adicional da un tamaño total de 54,230 GB en PlayStation.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Fecha de precarga del DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree

Según la cuenta PlaystationSize en X, Elden Ring Shadow of the Erdtree estará disponible para precarga el 19 de junio de 2024. Al menos en las consolas PlayStation.

La posibilidad de precargar el DLC de Elden Ring Shadow of the Erdtree en PC o consolas Xbox aún no ha sido revelada. Nos aseguraremos de actualizar esta guía si esa información está disponible.

Tamaño del DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring en PC y Xbox

Aún no hay información oficial que revele el tamaño del DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, en PC y Xbox. Tampoco existen filtraciones de fuentes fiables.

Pero teniendo en cuenta el tamaño del juego en PlayStation, es de suponer que tendrá un tamaño similar en otros sistemas. De todas formas nos vamos a encargar de actualizar la información una vez que se conozcan más detalles.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Así que ya lo sabes, si vas a jugar Shadow of the Erdtree en tu PlayStation ya sabes que debes tener disponibles al menos 16, 502 GB.

Con esto finalizamos y mientras estás acá, ¿por qué no te das una vuelta por otros juegos populares como Baldur’s Gate 3? recuerda que en Dexerto ES hacemos cobertura de los títulos más populares, además de hacer artículos interesantes como las franquicias de videojuegos más difíciles de todos los tiempos, ¡seguro que te van a gustar mucho!