El DLC de Horizon Forbidden West recibe review bomb por personaje LGTBI+

Advertencia: el siguiente artículo contiene spoilers sobre la expansión Burning Shores de Horizon Forbidden West. Algunos jugadores están criticando el DLC y realizando review bombing debido a la introducción de un personaje LGTBI+ importante.

El 19 de abril, Horizon Forbidden West recibió una expansión de Burning Shores más de un año después de su lanzamiento inicial. El contenido descargable sigue a Aloy por el soleado y apocalíptico Los Ángeles, a diferencia del área de Frozen Wilds de Zero Dawn.

Además de las nuevas máquinas, Burning Shores introdujo personajes nunca antes vistos como la compañera de Aloy, Seyka. Con la relación romántica de Aloy con el marine de Quen, algunos fans recurrieron a Metacritic para expresar su decepción con la dirección de la franquicia.

El artículo continúa después del anuncio.

El review bomb llega al DLC de Horizon apuntando hacia su protagonista LGTBI+

Al momento de escribir este artículo, Burning Shores tiene una calificación abismal de 4.4/10 en Metacritic. Además, el DLC tiene un Metascore promedio de 81. La mayoría de las malas críticas critican a Guerilla por hacer cumplir su “agenda” en lugar de centrarse en la historia principal.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Decepción. Todo el tiempo tuve la sensación de que el contenido descargable era solo para empujar mi interés amoroso por Aloy, y lo odio”, escribió Promks. “Hubo algunos momentos y hallazgos geniales, y la jugabilidad en general es tan buena como en el juego principal, pero todo se vio ensombrecido por este romance forzado innecesario”.

El artículo continúa después del anuncio.

Además del contenido LGTBI+, los jugadores criticaron la brevedad de la expansión Burning Shores. “Apenas hay contenido secundario y cinco misiones para terminarlo”, comentó cyberkevin . “Me llevó 10 horas, no puedo decir que no valió la pena, pero sentí que es solo una adición MUY PEQUEÑA al juego, no lo suficiente como para volver a él una vez que está hecho”.

Antes de que Horizon confirmara que Aloy era queer, los fans teorizaron sobre su sexualidad. Algunos asumieron que era aromática o asexual. Ahora, una escena de diálogo entre Aloy y Seyka finalmente revela su preferencia. Sabíamos que esto haría llorar a más de un indignado.