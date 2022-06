El protagonista de Star Wars Jedi: Fallen Order podría tener su propia serie en Disney+

Load More

Aunque no se han establecido fechas de producción, Harloff concluye el pensamiento diciendo que su fuente “me dice que esto está ya en proceso”.

Cal Kestis ya estaba listo para regresar en la próxima secuela del juego, Star Wars Jedi: Survivor. Pero un nuevo informe sugiere que esa podría no ser la única vez que regrese.

Star Wars Jedi: Fallen Order ha sido ampliamente considerada como una de las mejores (si no la) mejor adaptación de videojuegos de la franquicia. Gran parte de los elogios recayó en la historia del protagonista Cal Kestis.

by María Pastoriza