Elden Ring: cómo conseguir y usar la Gran Runa de Miquella en Shadow of the Erdtree

A Elden Ring: Shadow of the Erdtree no le faltan objetos secretos, como la Gran Runa de Miquella. Durante todo el DLC, los jugadores persiguen a la semidiosa y, en algún momento de su viaje, recibirán un mensaje que dice: “En algún lugar, una gran runa se ha roto”.

En esta guía del DLC de Elden Ring, Shadow of the Edtree, te vamos a decir cómo conseguir la Gran Runa de Miquella. Un objeto del semidiós que lleva el mismo nombre. Tal vez muchos jugadores quedaron confundidos por el mensaje críptico que dice que la gran runa se ha roto.

El mensaje va acompañado de la opacidad característica de FromSoftware y de copos dorados que caen del cielo. Este evento está directamente relacionado con la runa, y el objeto también resulta útil durante el combate contra el jefe final.

Contenido

Cómo conseguir la gran Runa de Miquella en Elden Ring

Para conseguir la Gran Runa de Miquella, tendrás que derrotar al jefe Avatar del Árbol Áureo que se encuentra en la Base de los Árboles, cerca del Lugar de Gracia del Paso de la Adoración a los Árboles. Antes de adentrarnos en el agotador combate contra el jefe, explicaremos cómo llegar a este lugar.

El jefe se encuentra en la Fortaleza Sombría, más concretamente en el Distrito de la Iglesia. Para llegar hasta aquí, baja hasta el cráter que hay dentro de las Ruinas de Moorth y sube por la escalera que te llevará a la Aldea Bonny.

FROMSOFTWARE

Llega al otro lado del pueblo y baja por los puentes de cuerda. Sigue recto y pasa por ascenso de Rabbath hasta que llegues a un portal que lleva a la entrada del distrito de la Iglesia de gracia.

Desde este punto, deberás moverte de tejado en tejado hasta alcanzar el agujero que te permitirá saltar a las vigas. Hazlo con precaución y avanza hacia el pasillo, donde un Caballero de Fuego patrulla el área. Verás una puerta a la izquierda; dirígete hacia ella y cruza el pequeño puente, luego gira a la izquierda.

Continúa recto después de doblar a la izquierda hasta llegar a una puerta junto a una escalera. Sube por la escalera y gira la rueda ubicada justo enfrente, lo cual drenará el agua que inunda las calles del Distrito de la Iglesia.

Ahora podrás explorar más allá de la puerta cercana a la escalera. Después de entrar, salta hacia abajo y luego gira a la derecha para activar el lugar de gracia de la Capilla Hundida. Una vez completado, regresa por donde viniste y atraviesa la rotonda hacia la zona de la iglesia a la izquierda. Sigue recto hasta que veas una estatua de Márika y luego dobla a la derecha en el pasillo contiguo.

FROMSOFTWARE

Continúa por este camino y, finalmente, verá puertas dobles cerradas que se pueden abrir para revelar un ascensor. Desciende por el ascensor hasta llegar al pasaje de gracia del Culto a los Árboles.

FROMSOFTWARE

Ahora, sólo es cuestión de correr directamente a través de la cueva, cruzar el pequeño puente de madera y tomar las escaleras situadas junto a la estatua imperdible. Sigue estos pasos y te encontrarás justo fuera de la sala del jefe.

Cómo usar la gran Runa de Miquella en Shadow of the Erdtree

La Gran Runa de Miquella está destinada a ser utilizada durante la batalla final del DLC del juego. Sin entrar en detalles sobre quién es el jefe (para evitar spoilers), este tiene un ataque especial en el que intenta encantarte para que te rindas. Sobrevivirás a su primer intento, pero si te atrapan dos veces, será una derrota instantánea ya que robará tu corazón.

Para evitar esto, usa la Gran Runa accediendo a tu inventario durante la pelea. Esto te hará resistente a sus encantos. Es importante recordar que, a diferencia de otras Grandes Runas, este objeto no proporciona mejoras ni aumentos y no puede ser sintonizado visitando una Torre Divina.

Guía de lucha con el jefe de Shadow of the Erdtree

El Avatar del Árbol Umbrío puede ser un enemigo bastante molesto. Tiene un tamaño descomunal, pero puede maniobrar por el escenario a una velocidad decente. Lo que lo hace especialmente difícil es que tiene tres fases.

Sea cual sea la fase, intenta atacar su cabeza de girasol, ya que inflige mucho daño. También merece la pena cortarle las raíces si tienes una abertura y no puedes llegar a su cabeza. El jefe es débil al Fuego y a la Magia, así que usa hechizos de Llama y aplica objetos como la Grasa de Fuego Messmer a tu arma.

En cuanto a los movimientos, la primera fase es bastante fácil de superar. Acorta la distancia con el avatar lo más rápido posible, pero ten cuidado con su ataque Triple Raíz de Árbol, con el que enviará dos oleadas de raíces de árbol en tu dirección. Cuando estés cerca de él, ten un poco de paciencia y espera a que las aberturas golpeen su cabeza.

En la segunda fase, tendrás que tener cuidado con un nuevo movimiento. Justo después de volver a aparecer, el jefe se lanzará en tu dirección a la velocidad del rayo. Lo hará tres veces, así que tenlo en cuenta cuando veas la animación. Para evitarlo, rueda para esquivar el ataque.

Vuelve a agotar su barra de salud y entrarás en la tercera fase. Para la ronda final, recomendamos invocar a una Ceniza de Espíritu, ya que el Avatar del Árbol Umbrío puede lanzar un movimiento AoE francamente exasperante del que es casi imposible escapar si te pilla en su radio de acción.

Te darás cuenta enseguida, ya que el jefe levanta la cabeza y de su cuerpo empiezan a salir rayos dorados. Todo culmina con una enorme explosión que puede golpearte, así que huye todo lo que puedas. Si has invocado a espíritu, puede absorber el daño mientras buscas una oportunidad para atacar. Una vez derrotado el jefe, recibirás la Gran Runa de Miquella.

Y esto es todo lo que tienes que saber. Recuerda leer más guías de este juego: cómo derrotar a los seguidores de Miquella, cómo derrotar al Dragón de Pico Escarpado y cómo derrotar al Comandante Gaius.