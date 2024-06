10 objetos de Elden Ring para hacer que Shadow of the Erdtree sea más fácil

En Elden Ring hay muchos objetos que hacen que explorar las Tierras Sombrías de Shadow of the Erdtree sea mucho más fácil. Por supuesto que en esta guía te los daremos a conocer para que tu aventura no sea frustrante.

En el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, hay muchísimos retos. Es probable que muchos aventureros se sumen a esta idea, pero si eres de los que tiene poca tolerancia a la frustración, esta guía es la que estabas buscando.

Debido a la dificultad tan alta que tiene el DLC, los jugadores pueden hacerse con estos objetos, recomendados por los más experimentados. Estos te ayudarán a tener más salud, resistencia, velocidad y mejorar tus estadísticas generales.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

Objetos del DLC de Elden Ring que te ayudarán mucho en tu aventura

Cangrejo cocido

Los cangrejos cocidos se pueden conseguir desde el inicio del juego base, lo que significa que prácticamente todos los jugadores pueden acceder a ellos. No obstante, son pocos los que los aprovechan, aunque aumentan la resistencia al daño físico en un 20%.

Dado que los enemigos del contenido descargable pueden reducir tus puntos de salud (PS) a cero de un solo golpe, es esencial enfocarse en cada mejora defensiva posible para tener éxito.

Carne de Comunión Dragontina

Uno de los recursos más destacados de Shadow of the Erdtree es la Carne de Comunión Dragotina, indispensable para enfrentarse a jefes difíciles, especialmente para quienes se especializan en Fuerza. Este objeto incrementa el vigor, la resistencia y la fuerza, y además se puede fabricar sin dificultad, así que úsalo sin dudar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dactilograma Nostrum

Si usas hechizos o encantamientos con regularidad, el Dactilograma Bostrum es imprescindible. Este objeto potencia la Mente, la Inteligencia, la Fe y Arcana, y puede resultar muy beneficioso también en los combates contra jefes difíciles.

Sin embargo, ten en cuenta que su uso causará una pérdida gradual de PS. Aunque es mínima y se puede controlar con curaciones normales, ten cuidado.

Hígado Macerado Ignífugo

Muchos de los enemigos que encontrarás en el DLC, incluyendo a los jefes, causan daño por fuego, por lo que el Hígado Macerado Ignífugo es indispensable para cualquier tipo de personaje. No obstante, si te enfrentas a enemigos que usan otros elementos, no dudes en usar los Hígados Macerados correspondientes para adaptarte al combate.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ollas de horno pesadas

Estas vasijas son una versión más grande de las Ollas de Fuego del juego base y, como se puede imaginar por su tamaño, tienen un gran poder destructivo. En el DLC, muchos jefes y enemigos tienen debilidad al fuego y son susceptibles al daño por aturdimiento, por lo que usar estas vasijas será muy eficaz.

Sorprendentemente, incluso los enormes Gólems de la Forja son muy vulnerables a estas, ¡así que asegúrate de aprovecharlas!

Grasa de Fuego de Messmer

En Shadow of the Erdtree hallarás versiones mejoradas de las Grasas del juego base. Por ejemplo, la Grasa de Fuego Messmer es una versión potenciada de la Grasa de Fuego de Elden Ring y causa mucho más daño, especialmente a enemigos vulnerables al fuego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Puedes obtener estas versiones mejoradas explorando o fabricándolas, así que no dudes en utilizarlas cuando las necesites.

Arco Rúnico

Puede que los arcos rúnicos en el juego no proporcionen un aumento tan grande a como lo hacían antes, pero siguen siendo útiles en el DLC. Utilizar el Arco Rúnico correcto en tu build no solo puede aumentar tu daño, sino también tu defensa.

La mayoría de la gente sigue usando la Gran Runa de Godrick a día de hoy, ya que aumenta su PS, PC (puntos de concentración) y Resistencia, a pesar de que era el segundo jefe principal en el juego base.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Estofado de Escorpión

El estofado de escorpión es uno de los mejores consumibles del contenido descargable, ya que potencia la reducción de daño físico a la vez que reduce gradualmente tus puntos de vida. Sin embargo, perderlo es bastante fácil, ya que solo te lo da Hornset Grandam, que se encuentra en una habitación cerrada en Belurat, asentamiento de la torre.

Invocación de Espíritus

Aunque muchos jugadores tienden a pasar por alto las invocaciones de espíritus en el juego, otros en la comunidad las consideran “injustas” y no una forma ética de jugar. No obstante, estos son elementos del juego implementados por una razón, y los desarrolladores del juego los han equilibrado para no afectar la dificultad.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Utilizar invocaciones no arruinará tu experiencia de juego; al contrario, hará que los combates más difíciles sean más manejables en Shadow of the Erdtree.

Cuello de Tortuga bien macerado

Este objeto te otorga un gran aumento temporal de la velocidad de regeneración de tu aguante. Es el consumible perfecto para los usuarios de fuerza, ya que sus armas consumen una buena cantidad de aguante con cada golpe.

Y ahí está, esto es todo lo que tienes que saber sobre los objetos que te facilitarán tu camino en el juego. Si te ha gustado no te puedes perder nuestras otras guías del DLC de Elden Ring: cómo derrotar al Dragón de Pico Escarpado, cómo derrotar al Comandante Gaius o cómo derrotar a Bayle el Temible.

El artículo continúa después del anuncio.