Elenco de voz y personajes de Hades 2

Ya falta muy poco para que Hades 2 llegue junto a muchos personajes, algunos nuevos y otros que ya conocemos. Acá te vamos a compartir al elenco de voces del juego que se han confirmado.

Supergiant Games se la jugó con el lanzamiento del primer Hades, por allá en 2020. Este título arrasó y en parte fue gracias a su narrativa y el desarrollo de los personajes. El juego se centraba en la mitología griega, introduciendo figuras importantes como Hades, Patroclo o Aquiles y creando de forma inteligente una historia repleta de muchas figuras y dioses griegos icónicos.

Aunque Hades 2 aún no se ha estrenado, ya se han confirmado muchos de los actores y personajes principales que protagonizarán la secuela.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Todos los actores de voz de Hades 2

A continuación encontrarás una lista completa de todos los actores de doblaje y personajes confirmados para Hades 2.

Melinoe: Judy Alice Lee

SUPERGIANT GAMES

Judy Alice Lee es una actriz coreano-estadounidense más conocida por otros papeles como actriz de doblaje en la franquicia Call of Duty, WWE 2K24 y He-Man and the Masters of the Universe.

En Hades 2, Lee pondrá voz a una nueva protagonista: Melinoe. Melinoe es la hermana de Zagreus (el protagonista del Hades original) y la hija de Perséfone y Hades. Melinoe prefiere la magia y la brujería al combate convencional, una habilidad que aprendió de su mentora Hécate.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Hecate: Amelia Tyler

SUPERGIANT GAMES

Amelia Tyler está nominada a los premios BAFTA y ha aparecido en muchos de los videojuegos más importantes de los últimos años. Es la voz de la narradora en Baldur’s Gate 3, además de aparecer en el reciente juego de realidad virtual Dark Picture Anthology.

Tyler pondrá voz a Hécate. En la mitología griega, Hécate es la diosa de la brujería y la nigromancia, y en Hades 2 también será la mentora de Melinoe.

Moros: Sterling Sulieman

DISNEY+

Sterling Sulieman es un actor estadounidense que cuenta con numerosos créditos como actor de doblaje, además de otros muchos papeles. Su papel más destacado es el de Nirik en Horizon Forbidden West.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sulieman prestará su voz al papel de Moros en Hades 2. Moros es la personificación de la Perdición y es hijo de Nyx y hermana de las Parcas. Será uno de los antagonistas de Hades 2.

Hades: Logan Cunningham

SUPERGIANT GAMES

Logan Cunningham volverá a prestar su voz al dios del Inframundo, Hades.

Los fans se enamoraron de la interpretación de Cunningham del rey del inframundo y están deseando volver a oír su voz en Hades 2.

Dora: Erin Yvette

INSTAGRAM: ERIN_YVETTE

Erin Yvette tiene casi 100 créditos a su nombre, incluyendo múltiples papeles en varios juegos de TellTale como The Walking Dead y The Wolf Among Us.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Yvette interpretará el papel de Dora. En el momento de escribir estas líneas, aún no se han revelado los detalles del personaje.

Nemesis: Becca Q. Co.

INSTAGRAM: BECCACO

Becca Q. Co es actriz, música, directora y mucho más. Pondrá voz a Némesis, conocida como la diosa de la venganza en la mitología griega.

Sin embargo, el papel exacto que Némesis desempeñará en Hades 2 sigue siendo un misterio.

Apollo: Colin Ryan

SUPERGIANT GAMES

Colin Ryan es más conocido por su papel de Alphinaud en Final Fantasy XIV y por su aparición en un episodio de Doctor Who.

En Hades 2, Ryan pondrá voz a Apolo, el dios de la luz y uno de los dioses del Olimpo que ofrecerá bendiciones a Melinoe a lo largo del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Estaremos actualizando este artíulo en cuanto se vayan agregando nuevos actores y personajes a Hades 2.