Elon Musk revela que los juegos de Steam podrán jugarse en los coches Tesla

El magnate de la tecnología Elon Musk tiene como objetivo innovar en sus coches Tesla una vez más, y en esta ocasión ha adelantado que podríamos jugar a los juegos de Steam en sus coches Teslas próximamente.

Desde hace años hemos visto cómo poco a poco las consolas portátiles han llegado a nuestra vida como Gameboy Advance y PSP. Si bien Steam Deck y Nintendo Switch dominan el panorama actual, los dueños de un coche Tesla han buscado formas creativas de convertir sus coches en una máquina de juego.

Sin embargo, ahora parece que puede ser realidad.

Desde enero de 2021, los dueños de coches Teslas han estado utilizando sus pantallas integradas como un centro de juegos portátil gracias a los vehículos construidos en modo Arcane. Incluso hay quienes han desafiado los límites del vehículo con juegos como PUBG.

Tras ver el interés de los usuarios del vehíuclo, Elon Musk respondió con un vídeo viral para confirmar que los coches tendrán una integración con Steam: “estamos progresando con la integración de Steam”.

Elon Musk no ha dado más detalles, pero agregó que los propietarios de un Tesla podrían acceder a una versión anterior de Steam pronto. La primera demo con Steam “probablemente” será “el próximo mes” según nos explicaba el magnate de los negocios.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022