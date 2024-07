Steam Deck vs Nintendo Switch: ¿cuál es mejor en 2024?

El mercado de videojuegos siempre tiene algo para ofrecer a todos según sus gustos. En el tema de las consolas portátiles los referentes máximos son la Steam Deck de Valve y la Nintendo Switch de la compañía nipona, pero, ¿cuál es la mejor en 2024?

Muchos amantes de los videojuegos saben lo genial que es disfrutar de sus títulos favoritos de forma portátil. Es por eso que las consolas que hacen que esto sea un realidad son tan populares. Ejemplos tenemos muchos, desde el Game Boy Advance hasta el PS Vita.

La llegada de Nintendo Switch en 2017 cambió por completo el panorama de cómo se consumían los juegos de manera portátil, siendo toda una revolución. Durante la larga vida de la Switch, Valve lanzó la Steam Deck en 2022, poniendo el mundo de los juegos portátiles patas arriba, pero, ¿cuál vale más la pena en 2024?

Mejor consola portátil en 2024: ¿Steam Deck o Nintendo Switch?

Repasemos entonces varios puntos objetivos que te ayudarán a decidir cuál es la mejor consola portátil de 2024. Personalmente creemos que ambas son perfectas, una enfocada a un público más casual y otra enfocada a jugadores un poco más hardcore.

Especificaciones

ESPECIFICACIÓN STEAM DECK NINTENDO SWITCH APU AMD Van Gogh medida (Aerith enLCD/Sephiroth en OLED) Custom Nvidia Tegra X1 Arquitectura del CPU AMD Zen 2 ARM Cortex-A57 Velocidad de reloj de la CPU 2.4 – 3.5GHz 1.02GHz Núcleos | Hilos 4 | 8 4 | 4 Arquitectura de la GPU AMD RDNA 2 Nvidia Maxwell Velocidad de reloj de la GPU 1 – 1.6GHz 307 – 768MHz RAM 16GB quad-channel LPDDR5 @ 5,500MT/s (LCD) or 6,400MT/s (OLED) 4GB LPDDR4 @ 1,600MT/s Almacenamiento 64GB eMMC/256GB NVMe SSD/512GB NVMe SSD (LCD)



512GB/1TB NVMe SSD (OLED) 32GB eMMC or 64GB eMMC Display Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas

Pantalla táctil OLED de 7 pulgadas Pantalla táctil LCD de 6.2 pulgadas o Pantala táctil OLED de 7 pulgadas Resolución nativa 1280 x 800 1280 x 720 Tasa de refresco 60Hz (LCD)

90Hz (OLED) 60Hz Audio Altavoces estéreo jack, 3.5mm, micrófonos duales Altavoces estéreo, 3.5mm jack Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Tipo-C compatible con DisplayPort 1.4



Wi-Fi 6e en OLED Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Tipo-C Tamaño de batería 40 vatios hora (LCD)

50 vatios hora 4,310mAh Dimensiones 11.7 x 4.6 x 1.8 pulgadas (298 x 117 x 49mm) 9.5 x 4 x 0.55 pulgadas (242 x 102 x 13.9mm) Peso 1.47lbs (669g) (LCD)

1.41lbs (640g) (OLED) 0.93lbs (420g) (LCD)

0.71lbs (322g) (OLED)

La Steam Deck es significativamente más potente que la Nintendo Switch así que comparar las especificaciones de la Switch con las de la Steam Deck es inútil. La Switch es un hardware de 2017, con un sistema totalmente viejo para los estándares actuales. Tal vez Nintendo nunca anticipó su éxito, pero para el consumidor promedio, estas diferencias no tienen importancia a largo plazo.

Actualmente hay más competencia entre las diferentes versiones de la Steam Deck. Hay dos modelos que tienen el mismo rendimiento, pero con algunas mejoras significativas.

La Switch nunca podrá ejecutar ciertos juegos, es un dispositivo de hace 7 años y su rendimiento está disminuyendo. Todos somos conscientes de esto. Probablemente seguirá así hasta que Nintendo anuncie oficialmente el lanzamiento de la Switch 2, y podamos ver las mejoras de su sucesora.

En teoría, la Steam Deck, ya sea el modelo LCD o el OLED es más actual y correrá juegos que en la Switch probablemente no verán la luz del día. Por otro lado, si compraste una Switch basándote en sus capacidades técnicas… lo sentimos, si bien es una de las consolas más exitosas, esto se debe a la capacidad que tiene para divertir, no a sus gráficos.

Diseño

Aquí no hay mucha diferencia, tanto la Switch como la Steam Deck tienen diseños similares, la decisión se basa principalmente en la comodidad y la facilidad de uso. La ubicación de los sticks, las pantallas e incluso el peso pueden ser factores decisivos al elegir cuál te conviene más.

La filosofía de diseño de Valve no debe ser subestimada solo porque su apariencia sea un poco más peculiar en comparación con la más tradicional Nintendo Switch. Todo depende de qué tan portátil quieres que sea tu sistema. Pero ambas hacen muy bien su trabajo.

Peso

El peso de cada consola es el siguiente:

La Nintendo Switch pesa 397 g con los Joy-Cons conectados.

La Nintendo Switch OLED pesa 421 con los Joy-Cons conectados.

La Steam Deck de Valve pesa 669 g.

La Steam Deck OLED pesa 30 g.

Nintendo se propuso que la Switch fuera portátil. ¿Qué sentido tiene diseñar una consola portátil que va a ser pesada en las manos? Utilizando sus vastos conocimientos de diseño, consiguieron que su sistema fuera excepcionalmente ligera, incluso a día de hoy.

Aunque la versió OLED pesa un poco más sigue siendo ligera. Tanto la consola como sus Joy-Cons se sienten increíblemente ligeros en las manos.

Se mire por donde se mire, la Steam Deck va a ser la más pesada de las dos. Incluso con el modelo OLED, que pesa 640 gramos menos. Su inmenso tamaño no significa que pierda la comodidad de la Switch. Los bordes y las curvas permiten que se apoye cómodamente en las manos, mientras que la enorme cantidad de botones que ofrece nunca resulta abrumadora.

Controles

La Steam Deck y la Nintendo Switch tienen diseños diferentes pero similares en su uso. Aunque los controles de la Steam Deck pueden parecer extraños al principio, uno se acostumbra rápidamente. La Switch tiene una disposición de sticks más tradicional, lo cual se siente mejor inicialmente, aunque los botones direccionales de la Switch no son tan cómodos, especialmente para juegos como Street Fighter, a menos que se use un Pro Controller.

La Switch cuenta con un botón de captura dedicado, lo que facilita tomar capturas de pantalla y grabar videos de juego. Aunque Nintendo ha dejado de soportar la compartición de capturas en redes sociales como X/Twitter, el botón sigue siendo útil. La Steam Deck también puede capturar imágenes y grabar metraje, pero el proceso es más complicado y no tiene un botón de compartir dedicado.

Display

La Steam Deck de Valve tiene mejor resolución que la Nintendo Switch, con 1280 x 800, frente a la pantalla de 1280x 720 de la consola portátil de Nintendo. Sin embargo, la Steam Deck OLED supera a las otras tres portátiles en cuanto a visualización con su panel OLED y su frecuencia de refresco de 90 Hz.

Mientras tanto, los dispositivos originales tienen pantallas LCD bastante estándar, que se actualizan a 60 Hz.

Ni la Switch ni la Steam Deck LCD tienen grandes pantallas. Ambas tienen estas pantallas comunes, pero ciertamente utilizables. Cuando están aisladas, los juegos se ven muy bien en ellas, pero las pantallas reales tanto de Switch como de Steam Deck son probablemente las piezas más baratas.

Si buscas lo mejor de lo mejor, te recomendamos totalmente los modelos OLED para ambos sistemas.

Variación de modelos

Si quieres diversidad de modelos, la Switch es insuperable en este aspecto. A lo largo de su extensa vida, Nintendo ha lanzado numerosas ediciones licenciadas de la consola portátil, adaptándose a todos los gustos.

Por ejemplo, los fans de Animal Crossing pudieron disfrutar de una Switch oficial de Animal Crossing New Horizons, con un dock y Joy-Cons adorables a juego. Los fans de Pokémon tuvieron acceso a una Switch OLED especial en colores escarlata y púrpura, con los Pokémon legendarios Koraidon y Miraidon incluidos.

En cuanto a la Steam Deck, la oferta en este sentido es limitada. Sin embargo, en los últimos dos años, muchas empresas han lanzado carcasas y calcomanías. Marcas como D-brand y Pop Skin ofrecen carcasas que permiten renovar tu consola o incluso darle un aspecto similar al de la Nintendo Switch.

También es posible cambiar completamente el chasis de la Steam Deck, aunque esto requiere algunos conocimientos adicionales sobre la consola.

En términos de ofertas oficiales, la Switch es difícil de superar. La edición limitada más cercana para la Steam Deck fue la OLED, con una cubierta transparente y detalles en naranja, pero solo estuvo disponible en cantidades limitadas y exclusivamente en Estados Unidos.

Ya seas fan de Super Mario o de The Legend of Zelda, hay muchas versiones oficiales de la Switch entre las que elegir.

Vida de la batería

Honestamente, la batería de ambos sistemas es igual… dejan mucho que desear. A pesar de la gran cantidad de ajustes que ofrece la Steam Deck, su batería nunca dura lo suficiente. Así que este punto de la Steam Deck vs Nintendo Switch es empate.

La Switch también ha tenido siempre una batería deficiente. Con poco más de 4000 mAh, apenas puede durar más de unas pocas horas recién sacada de la caja. Además, no se carga rápidamente, ya que fue lanzada justo antes de que se actualizaran los estándares USB-C.

Tomemos como ejemplo un juego reciente disponible en ambas consolas: Disney Dreamlight Valley, que está disponible tanto en Steam como en la eShop, y dura entre dos y tres horas con la batería recién cargada.

Juegos más exigentes, como Dead Space Remake, no permiten que la Steam Deck funcione como una “consola portátil” en el sentido estricto porque su batería no aguanta. Esto también es un problema en la Switch, con juegos de Bethesda como Doom Eternal de id y Wolfenstein de Machinegun Games, que a veces no superan las dos horas de duración de batería.

Nintendo Switch o Steam Deck: cuál es mejor en 2024

Ya llevamos tenemos una década con el hardware de la Switch, asñi que si hablamos de potencia, la switch tiene las de perder.

Nintendo usó un chip de Nvidia en 2015 y lo instaló en la Switch. Esto les permitió lanzar la Switch en 2027 sin el desorbitado precio que habría tenido si se hubiera lanzado en 2015.

Sin embargo, es un chip que finalmente se ha topado con pared. Los propios juegos de Nintendo, conocidos por su lustrosa calidad en casi cualquier dispositivo, han empezado a caer por problemas de rendimiento. No estamos seguros de cómo se las han arreglado innumerables veces para conseguir que los juegos se vean y funcionen como lo hacen, en algunos casos parece magia por el excelente trabajo que muchos desarrolladores hacen.

En el caso de la Steam Deck, unque el hardware no es tan impresionante como el de algunas de las que hay por ahí, el chip APU de su interior es muy parecido al de la Switch. Un diseño personalizado, con una excelente autonomía y con acceso a las últimas tecnologías, no se irá a ninguna parte en breve.

Claro que en diez años podríamos empezar a verlo bajar en términos de calidad, pero tiene un arma secreta: el supersampling.

Supersampling, el salvador de hardwares

La gran ventaja para el hardware limitado del Steam Deck es el supersampling con tecnología de Intel y AMD, junto con otras inclusiones de terceros. Esta tecnología no solo permite que juegos que normalmente no funcionarían, lo hagan casi a la perfección. Aemás que también seguirá mejorando con el tiempo.

El XeSS de Intel y el FSR de AMD son los aliados secretos en la lucha por el rendimiento del hardware, permitiendo que la APU del Steam Deck funcione mucho mejor de lo esperado.

Se anticipa una competencia intensa si Nintendo decide utilizar el DLSS de Nvidia en su próxima consola.

Librería de juegos: Steam Deck vs Nintendo Switch

Nintendo

La Steam Deck cuenta con casi todo el catálogo de juegos al alcance de la mano, desde títulos de hace décadas hasta los próximos de PC. En este aspecto la consola de Valve podría superar a la Switch en algunos aspectos.

Pero no te dejes engañar, ambas consolas tienen una biblioteca amplia y en constante crecimiento. Están llenas de horas y horas de títulos entre los que elegir y nunca se ralentizarán.

Esto no quiere decir que Switch no tenga acceso a una gran cantidad de títulos excelentes, al contrario, creemos que lo que hace grande a esta consola son sus exclusivos, que son juegos que pasan la prueba del tiempo y se nota la gran calidad que hay detrás de ellos. Además, hay varios juegos que tambiéne stán disponibles en la Steam Deck. Puede que no funcionen tan bien como en la Steam Deck, pero el hecho es que los que están disponibles son igual de disfrutables y es increíble que corran en la consola híbrida de Nintendo.

Juegos retro

La verdad es que ambas consolas son ideales para muchos títulos retro.

Los paquetes de juegos retro de Nintendo Switch Online están mejorando continuamente. Actualmente, puedes acceder a una biblioteca oficial de juegos de NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, SEGA Genesis y N64.

Con la Steam Deck, no solo tienes un mini PC en tus manos para una excelente emulación de sistemas de PC antiguos, sino que también tienes un fácil acceso a la emulación sobre la marcha gracias a aplicaciones como Emudeck. Por supuesto, adquirir estos juegos es otro asunto.

Conocemos las capacidades de emulación de la Steam Deck, pero no vamos a abordar la piratería activa para una consola actual.

Nintendo revolucionó las consolas portátiles

A pesar del triste destino de la Wii U, persistió la idea de una pantalla capaz de reproducir videojuegos de alta calidad. La noción de una tableta con controles y juegos dedicados era evidente, y Nintendo lo logró con exitosamente.

En 2017, los juegos portátiles eran un tema recurrente. Existían otras alternativas y la PlayStation Vita nunca recibió la atención que merecía, pero ninguna ofrecía la misma versatilidad que la Switch. Es decir, jugar Zelda: Breath of the Wild en cualquier lugar era un experiencia maravillosa.

Incluso en el ámbito de las PC, las cosas estaban muy rezagadas. Los portátiles diseñados para juegos eran grandes, costosos y no siempre una buena opción. Surgieron más miniordenadores portátiles, pero las primeras máquinas GPD Win dejaron mucho que desear.

Aunque portátiles como el Ayaneo, el OnexPlayer e incluso el GPD Win han mejorado considerablemente desde que AMD e Intel tomaron conciencia de la necesidad de hardware mejorado para estos dispositivos, la Switch sigue siendo incomparable.

Hasta 2021, Valve se aventuró en este terreno con una mentalidad agresiva, y aunque no ha superado a la Switch, ha provocado un gran revuelo en el mercado.

Steam Deck o Nintendo Switch ¿cuál comprar en 2024?

Creemos que la Steam Deck tiene ventaja y te decimos por qué. La situación actual de la Nintendo Switch es incierta y si bien comprar esta consola híbrida vale 100% la pena, ten presente que la compañía ya se está preparando para un relevo, un nuevo sistema que sería lanzado el año que viene, aunque no se ha confirmado la fecha exacta.

Con las frecuentes rebajas de Steam, una amplia gama de juegos y un soporte en constante crecimiento para el dispositivo, tanto la Steam Deck como la Steam Deck OLED son elecciones adecuadas en este momento.

Pero realmente, ambas opciones son fantásticas, si bien la Switch ya está desactualizada, su catálogo de juegos la hace maravillosa y pese a estar en sus “últimos días”, más juegos increíbles saldrán en ella. Por otro lado, la Steam Deck es una excelente opción por su potencia, cantidad de juegos y todas las opciones que ofrece.

Y esto es todo lo que tienes que saber sobre la Steam Deck vs Nintendo Switch, ahora esperamos que elijas sabiamente ya que ambas consolas son maravillosas. Si te ha gustado este artículo no dudes en leer otros como: mejores videojuegos como Minecraft y LEGO, los 10 mejores videojuegos de terror o los mejores personajes de videojuegos.

