Evento Guardianas de las Estrellas en Wild Rift: skins, misiones y recompensas

July 12, 2022

Las nuevas skins de Guardianas de las Estrellas en Wild Rift siguen la estela de lo vivido en League of Legends , pero tienen su propio lore, cinemática e incluso sus propios cómics para que sea una experiencia única para los jugadores de móvil.

El evento de Wild Rift Guardianas de las Estrellas es el evento más grande del juego hasta el momento con una gran cantidad de contenido cosmético y diversas recompensas solo por jugar. Para que no te pierdas nada te traemos todos los detalles.

by Paula González