Evento de Guardianas de las Estrellas de League of Legends 2022: skins, misiones y recompensas

Load More

— League of Legends ES (@lol_es) June 21, 2022

En total tendríamos a Akali, Ekko, Fiddlesticks, Kai’Sa, Morgana, Nilah, Orianna, Rell, Senna, Seraphine, Sona y Taliyah . Al mismo tiempo, cabe destacar que salen los nombres de Ahri y Miss Fortune por lo que podríamos tener algún tipo de contenido adicional para ellas. No hay que olvidar que un candado con Rakan y Xayah también apareció en las imágenes promocionales por lo que podríamos tener chromas o alguna variante a los aspectos.

De momento no tenemos ninguna lista oficial de quiénes serán los campeones que entren a las filas de las de defensoras cósmicas. No obstante, el tráiler del evento sí que nos daba algunas pistas de quiénes conformarían el nuevo grupo de Guardianas.

Esto es todo lo que sabemos sobre el evento de Guardianas de las Estrellas 2022 hasta ahora en League of Legends. Por supuesto, a medida que tengamos más información oficial actualizaremos la noticia.

La línea de skins de Guardianas de las Estrellas en League of Legends comenzó en 2015 con Lux y desde entonces se ha convertido en una de las temáticas más queridas dentro de la comunidad de League of Legends. Más allá que unos simples aspectos, Guardianas de las Estrellas tiene su propia historia donde varios campeones luchan por el bien y otros están en el lado más oscuro de la pelea.

Tras un descanso, el evento de Guardianas de las Estrellas en League of Legends está preparado para ser uno de los más grandes con skins, recompensas y misiones para defender ¿o atacar? la ciudad de Valoran. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre lo que podremos esperar.

by Paula González