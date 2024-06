Eventos en Monopoly Go – Calendario completo (Junio 2024)

¿Siempre llegas tarde a los eventos en Monopoly Go? Aquí tienes un calendario detallado de todos los eventos diarios y de Hito que aparecen, para que no te pierdas nada.

Al igual que en el popular juego de mesa Monopoly, el objetivo de Monopoly Go también es convertirse en un magnate de los negocios. Por supuesto, hacerse rico no siempre consiste en trabajar duro, y menos en Monopoly Go, ya que puedes amontonar generosas riquezas si lanzas tus dados en el momento más oportuno.

Es decir, siempre que aparezcan grandes eventos diarios. Estar al día de ellos es una tarea en sí misma, así que para ayudarte, aquí tienes una guía de todos los eventos actuales y próximos de Monopoly Go.

Todos los eventos actuales y próximos de Monopoly Go

Aquí están todos los eventos diarios, así como todos los eventos de la tabla de clasificación, actualmente activos en Monopoly Go, el 18 de junio de 2024.

Eventos especiales de Monopoly Go hoy

Los Eventos Especiales son una especie de eventos diarios de Monopoly Go, que te proporcionan un cierto impulso durante un tiempo específico. Aquí están los de hoy, 18 de junio:

EVENTO HORA DURACIÓN Fiebre histórica 6 a.m. – 9 a.m. CEST Fiesta del constructor 6 a.m. – 3 p.m. CEST 1 hora Mega atraco 6 a.m. – 9 a.m. CEST 45 minutos Frenesí de alquiler 9 a.m. – 12 p.m. CEST 30 minutos Impulso de rueda 12 p.m. – 3 p.m. CEST 30 minutos Mega atraco 3 p.m. – 6 a.m. CEST 45 minutos Gran apostador 3 p.m. – 6 a.m. CEST 5 minutos Frenesí de alquiler 6 a.m. – 12 a.m. CEST 30 minutos ATrapa la pasta 12 a.m. – 6 p.m. CEST 30 minutos

Torneos de Monopoly Go

Actualmente tienes a tu disposición estos torneos:

Mogul de la Ópera: Aterriza en las casillas Go, Cárcel/Sólo de visita, Aparcamiento gratuito e Ir a la cárcel para ganar puntos que pueden hacerte ganar grandes premios. El evento termina el 20 de junio de 2024.

Choque de Karaoke: Gana fichas aterrizando en casillas de impuestos y servicios públicos para ganar premios. El evento termina el 20 de junio.

Todos los eventos explicados

Estos son todos los eventos que encontrarás en Monopoly Go:

Acelerón en el tablero : Obtendrás recompensas cuando hayas completado todos los hitos del tablero actual.

: Obtendrás recompensas cuando hayas completado todos los hitos del tablero actual. Aumento de dinero : Gana el doble de dinero con todo lo que hagas.

: Gana el doble de dinero con todo lo que hagas. Atrapa la pasta : Durante este evento, habrá una ficha de “Oportunidad” en el tablero. Si caes en ella, nuestro anciano lanzará dinero, y tú golpeas para recoger todo el que puedas.

: Durante este evento, habrá una ficha de “Oportunidad” en el tablero. Si caes en ella, nuestro anciano lanzará dinero, y tú golpeas para recoger todo el que puedas. Impulso de la Rueda de Color : Durante este evento, conseguirás un giro adicional en la Rueda del Monopoly.

: Durante este evento, conseguirás un giro adicional en la Rueda del Monopoly. Dinero del Aparcamiento Libre : Consigue dinero en efectivo cuando aterrices en Aparcamiento Libre obtendrás dinero en efectivo.

: Consigue dinero en efectivo cuando aterrices en Aparcamiento Libre obtendrás dinero en efectivo. Dados de Aparcamiento Libre : Los dados se apilarán en la baldosa de Aparcamiento Libre mientras juegas, aterriza en ellos y conseguirás todas las tiradas de dados acumuladas.

: Los dados se apilarán en la baldosa de Aparcamiento Libre mientras juegas, aterriza en ellos y conseguirás todas las tiradas de dados acumuladas. Bombardeo Dorado : Un evento comercial en el que puedes intercambiar Pegatinas de Oro con otros jugadores.

: Un evento comercial en el que puedes intercambiar Pegatinas de Oro con otros jugadores. High Roller : Tu multiplicador de tiradas aumentará la friolera de x1000.

: Tu multiplicador de tiradas aumentará la friolera de x1000. Fiebre de hitos : Recibirás recompensas cada vez que caigas en un hito.

: Recibirás recompensas cada vez que caigas en un hito. Evento Hito : Son los grandes eventos únicos que duran varios días, como el actual Tycoon Racers.

: Son los grandes eventos únicos que duran varios días, como el actual Tycoon Racers. Evento de Compañeros : Recoge fichas temáticas con tus amigos, una vez que tengas suficientes recibirás recompensas como dinero en efectivo.

: Recoge fichas temáticas con tus amigos, una vez que tengas suficientes recibirás recompensas como dinero en efectivo. Impulso de la Rueda de Propiedades : Consigue hacer girar la Rueda de Colores cada vez que caigas sobre una ficha de hotel.

: Consigue hacer girar la Rueda de Colores cada vez que caigas sobre una ficha de hotel. Frenesí del Alquiler : Como su nombre indica, consigues más alquiler y tendrás más objetivos en el tablero.

: Como su nombre indica, consigues más alquiler y tendrás más objetivos en el tablero. Torneo: Competirás contra otros, y cuanto más alto estés en la clasificación, más recompensas obtendrás.

Competirás contra otros, y cuanto más alto estés en la clasificación, más recompensas obtendrás. Sticker Boom: Ganas un sticker adicional cada vez que consigas un paquete de stickers.

¡Esa es la lista completa de eventos para hoy! Aquí te dejamos una guía para conseguir más dados gratis en Monopoly Go.

