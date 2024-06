¿Cuándo es el próximo Bombardeo Dorado de Monopoly Go?

Seguirle la pista al Bombardeo Dorado de Monopoly Go no es algo sencillo ya que no existe un calendario fijo. Pero con esta guía no vas a tener ningún problema porque te vamos a compartir todo para que no te pierdas absolutamente nada.

El Bombardeo Dorado de Monopoly Go, también conocido como Golden Blitz, es uno de los eventos más codiciados de este videojuego, y que es el único momento en el que los jugadores pueden intercambiar sus cartas doradas con amigos. Este suele realizarse a menudo pero nadie sabe cuándo.

Pero con este calendario no vas a poder organizarte y así estar preparado para el próximo Bombardeo Dorado.

Fecha del próximo Bombardeo dorado en Monopoly Go

El Bombardeo Dorado de Monopoly Go comenzó el 17 de junio de 2024 y contará con las cartas “Rockstar!” y “Royal Box” del álbum actual Making Music Sticker Adventure.

SCOPELY El más reciente Bombardeo Dorado presenta las cartas “¡Rockstar!” y “Royal Box”.

Estos dos cromos son de categoría 5 estrellas y posiblemente sean los últimos cromos dorados del álbum actual que podrás intercambiar, dado que la promoción de Making Music concluirá el 20 de junio de 2024.

Después de esta serie, no podemos asegurar cuándo vendrá la siguiente, pero no te preocupes porque mantendremos actualizado este artículo con futuros eventos, así que asegúrate de pasar por acá de forma regular.

¿Cómo intercambiar cartas doradas en Monopoly Go?

Para intercambiar las preciadas cartas doradas solo tienes que seguir estos pasos:

Obviamente tendrás que abrir Monopoly Go

Haz clic en el icono del evento Bmbardeo Dorado/Golden Blitz

Verás los dos cromos intercambiables ahí, con una opción de “Enviar” y “Pedir” debajo.

Haz clic en “Enviar” para el que quieras regalar, y en “Pedir” para el que quieras solicitar a tu compañero.

A continuación, haz clic en el amigo que quieras intercambiar de la lista de amigos.

Ahora, lo único que tienes que hacer es esperar a que tu amigo haga su parte.

Bombardeos Dorados pasados en Monopoly Go

Esta es la lista de algunos de los eventos anteriores con cartas del álbum actual, Making Music Sticker Adventure, en Monopoly Go:

FECHA CARTAS DORADAS DESTACADAS 7 de junio, 2024 Boogie Down y Ovazione 17 de mayo, 2024 New Hobby y Clean Win 14 de mayo, 2024 Funky Music y Broom Rock 2 de mayo, 2024 All In! y Daydreams 25 de abril, 2024 Rare Find y La Traviata 11 de abril, 2024 Merch It! y We Did It!

Como verás, hay mucha inconsistencia en las fechas, por lo que no podemos predecir cuándo llegará el próximo evento. Aunque por lo general no pasan más de dos semanas entre eventos.

Los Bombardeo Dorados suelen durar unas 24 horas o menos, y al igual que el calendario, también son algo inconsistentes en cuanto a su duración.

Y esto es todo lo que tienes que saber. Si e ha gustado no dejes de visitar los enlaces para tener dados gratis en el juego o cómo conseguir dados infinitos, ¡de seguro que te serán de mucha ayuda!

