Gamescom 2024: cómo ver el directo de la Opening Night

Gamescom es el evento de videojuegos más importante de Europa, por lo que ver el directo de la edición 2024 vale la pena si te interesa la industria.

La Gamescom 2024 se celebrará en Colonia, Alemania, y Geoff Keighley dará inicio al evento el 20 de agosto.

Aunque PlayStation y Nintendo han anunciado que no asistirán al evento, está confirmada la presencia de juegos como Indiana Jones and the Great Circle y Dune Awakening. Dicho esto, aquí te traemos cómo ver el directo desde la comodidad de tu casa.

Dónde ver la Opening Night de Gamescom 2024

La Opening Night de la Gamescom tendrá transmisión oficial, y aquí podrás verlo:

Si te perdiste el directo, podrás verlo completo más tarde en los canales de YouTube y Twitch de la Gamescom.

Horarios para ver la Opening Night de Gamescom 2024

La Opening Night de Gamescom comenzará a las 8 PM hora local, aquí te traemos todos los horarios para los países hispanohablantes:

España hora peninsular : 8 PM

: 8 PM Canarias: 7 PM

7 PM México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador : 12 PM

: 12 PM Perú, Colombia, Panamá y Ecuador : 1 PM

: 1 PM Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela , Puerto Rico y Cuba: 2 PM

, Puerto Rico y Cuba: 2 PM Argentina y Uruguay: 3 PM

Qué esperar del evento

Hay un montón de nuevos tráilers y anuncios para el evento. Aunque grandes nombres como PlayStation y Nintendo ya se han retirado oficialmente, aquí tienes una lista de los juegos confirmados que aparecerán en el directo de la Opening Night:

Monster Hunter Wilds

Dune Awakening

Juego nuevo de Tarsier Studios

Civilization VII

Marvel Rivals

Kingdom Come Deliverance 2

Indiana Jones and the Great Circle

Call of Duty: Black Ops 6

Lost Records: Bloom & Rage

Monster Hunter Wilds se prepara para revelar un nuevo tráiler con una posible fecha de lanzamiento. Tarsier Studios, el desarrollador original de Little Nightmares, presentará su nuevo juego de terror. Civilization VII presentará un tráiler del juego.

Marvel Rivals revelará nuevos héroes, y se esperan más. Por último, Indiana Jones and the Great Circle y Black Ops 6 también recibirán nuevos tráilers.

¡Y eso es todo! Ahora queda prepararse y disfrutar de los anuncios del evento.