¿Será Once Human lanzado en PS5?

Once Human es un nuevo juego que será lanzado para PC y móviles, pero la pregunta es… ¿veremos este juego en PS5? Sigue leyendo y conoce mucho más.

Los amantes de los videojuegos de mundo abierto y supervivencia deben estar felices por el lanzamiento de Once Human. En este, los jugadores van a tener que enfrentarse a nuevos peligros con la ayuda de amigos y así luchar contra enemigos y descubrir muchos secretos mientras construyes tu territorio y reconstruyes tu mundo.

La premisa del juego es genial y ya sabemos que los jugadores de PC podrám disfrutar de este título y lo mismo sucederá con los que juegan en el móvil, pero, ¿qué hay de consolas como la PlayStation 5?

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Veremos Once Human en PlayStation 5?

Al momento de escribir estas líneas aún no hay planes de llevar Once Human a consolas como PS5 o incluso Xbox.

Por los momentos, el juego se encuentra disponible en PC y próximamente estará llegando a móviles (posiblemente en septiembre de 2024). Los jugadores esperan que esto ocurra rápido para poder disfrutar del juego cruzado en PC y móviles.

Sin embargo, el hecho de que aún no existan planes de llevar este título de Starry Studio a la consola de PlayStation no quiere decir que no será una realidad en el futuro. De hecho, el estudio desarrollador aseguró que está “decidiendo cuidadosamente si lanzar el juego a consola en función de las pruebas y los comentarios de los jugadores, lo que llevará algún tiempo“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ahora el juego se encuentra en Windows PC a través de Steam, Epic Games Store y el lanzador Loading Bay de NetEase.

Tendremos que esperar un poco más y cruzar los dedos para que el juego tenga una cálida bienvenida entre los jugadores para que sus niveles de éxito sean los adecuados para que se hagan ports para consolas, tanto para PS5 y Xbox Series X.

Te vamos a estar dando a conocer cualquier novedad en cuanto sepamos algo, mientras tanto te invitamos a leer más contenido de Once Human como: Cómo cambiar de mundos en Once Human, ¿Podemos jugar Once Human con mando? o los Drops de Twitch para Once Human: cómo conseguir recompensas

El artículo continúa después del anuncio.