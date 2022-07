God of War Ragnarok revela su fecha de lanzamiento y su edición coleccionista

Load More

Estaremos atentos para traeros cualquier nueva información sobre God of War Ragnarok. ¿Qué tendrán preparado?

More info from Santa Monica Studio: https://t.co/GUmUZUl5NO pic.twitter.com/jMbTswDp4j

God of War Ragnarök launches on PS4 & PS5 November 9, 2022.

La última vez que vimos a Kratos fue en 2018, y desde entonces la comunidad ha estado esperando pacientemente cualquier noticia sobre God of War Ragnarok. Y es que la espera por saber la fecha de lanzamiento por fin ha terminado ya que se ha confirmado que saldrá el 9 de noviembre de 2022 para PS5 y PS4 .

Sony y Santa Monica Studio finalmente han confirmado la fecha de lanzamiento para God of War Ragnarok así como las ediciones especiales que tendrá el quinto título de la saga.

by Paula González