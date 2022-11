¿Hay una escena poscréditos en God of War Ragnarok?

Cuando nos hayamos pasado la historia de God of War Ragnarok, ¿tendremos una escena especial poscréditos que nos indique el rumbo de la saga? Esto es lo que tenemos que saber.

Tras años de espera, God of War Ragnarok por fin ha salido a la luz y, tal y como han adelantado los desarrolladores, parece concluir el arco nórdico del viaje de Kratos. Pero, ¿el lanzamiento de 2022 es un indicio de lo que podría ser el siguiente paso del icónico personaje de PlayStation?

Dado al final de God of War (2018) cuando Thor hizo acto de presencia en Midgard, muchos han estado esperando que la tendencia continúe en Ragnarok, con una escena poscréditos similar que nos adelante qué está por venir.

¿Tiene God of War Ragnarok una escena poscréditos? Sigue leyendo.

AVISO DE SPOILERS

A partir de este punto entraremos en territorio de spoilers y hablaremos de muchas de las mayores sorpresas de God of War Ragnarok. Te recomendamos que te pases la historia por tu propia cuenta. Si sigues a partir de aquí es bajo tu propia cuenta y riesgo.

¿Tiene God of War Ragnarok una escena poscréditos?

A diferencia del juego de 2018 en God of War Ragnarok no hay una escena poscréditos oficial. A diferencia de su predecesor no tendremos una cinemática que nos desvele qué ocurrirá en el futuro. Sin embargo, eso no quiere decir que la historia no continúe en ciertos aspectos después de los créditos.

Una vez que la narrativa principal llega a su fin, todavía hay mucho que ver y hacer en Ragnarok. Durante algunos de estos contenidos adicionales, encontraremos una serie de secuencias que, en esencia, sirven como escenas poscréditos en sí mismas.

Está el funeral de Brok, y aunque no es exactamente un guiño al futuro de la serie, proporciona un cierre del juego en cuestión e incluso presenta otra interacción entre Kratos y Sindri.

SONY Tras el final, tendremos todavía contenido disponible en God of War Ragnarok

Del mismo modo, hay un momento con Thrud en Alfheim. Tras los acontecimientos de Asgard, Thrud toma el arma de su padre. Aunque no se trata de una escena poscréditos en el sentido tradicional, este breve momento podría insinuar su futura participación en otras partes de la franquicia.

Igualmente, después de los créditos tenemos una misión secundaria en Niflheim. Aunque no hay mucho más que hacer a lo largo del juego más allá de los Cuervos de Odín, se abre una misión esencial después de la historia principal. Una vez derrotado Odín, Kratos y Freya pueden aventurarse a una prisión secreta suya, que casualmente tiene cautivo a Tyr. El verdadero Tyr.

Durante todo este tiempo, el verdadero Dios de la Guerra ha estado vivo, pero escondido en un reino que nadie quería encontrar. Aunque no está claro qué le depara el futuro ahora que ha sido liberado, hay muchas posibilidades de que volvamos a verlo en un futuro próximo.