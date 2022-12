High of Life: todas las armas y gatlian explicados

Los gatlians son las armas alienígenas de High of Life que narran nuestro viaje por High on Life, pero ¿cuántas hay y qué los hace destacar? Te contamos todo lo que tienes que saber sobre ellas así como sus habilidades únicas.

High on Life es el último videojuego del creador de Rick y Morty, Justin Roiland. Este ha aportado su característico humor al género asociando a los jugadores con una serie de divertidísimas y mortíferas armas parlantes.

Cada nueva arma alienígena, conocida como Gatlians, es diferente de la anterior y viene con sus propias habilidades y personalidad. Repasamos cada arma de High on Life y a lo que hace único a cada Gatlian.

Todas las armas de High on Life

Hay un total de cinco armas para recoger en High on Life. Cada una de ellas os ofrece una devastadora gama de ataques y habilidades especiales. Entre ellas hay cuatro pistolas parlantes que disparan varios proyectiles, y un útil cuchillo con una actitud especialmente mala.

En total son:

Kenny

Cuchillo

Sueco

Gus

Criatura

Así son las armas de High on Life

Kenny

Kenny es el primer compañero que encontraremos en High on Life, y actúa como una pistola tradicional para facilitarnos el combate en el juego. También ofrece la opción de disparo alternativo que lanza un disparo explosivo para lanzar por los aires a los enemigos indefensos.

Cuchillo

De todas las armas de High on Life, ninguna parece disfrutar tanto matando como Cuchillo. Es nuestra única alternativa cuerpo a cuerpo en todo el juego, perfecta para machacar a los enemigos si se acercan demasiado.

Cuchillo es también un gancho improvisado, esencial para resolver los numerosos puzles repartidos por cada nivel y para acabar con los jefes más duros.

Sueco

Si nos gusta Halo nos sentiremos en nuestra salga cuando conozcamos a Sueco. Su disparo principal es prácticamente idéntico al del Needler: lanza proyectiles afilados de color rosa que se acumulan y acumulan antes de convertir a los enemigos en una sustancia viscosa con una enorme explosión.

Del mismo modo, también cuenta con una útil habilidad de burbuja de tiempo que puede ralentizar a los enemigos en mitad del combate. Igualmente nos ayuda a atravesar el escenario manteniendo a los ventiladores en su sitio, lo que convierte a Sueco en una de las armas más interesantes de High on Life.

Gus

Todas las armas de High on Life rebosan personalidad, pero ninguna más que Gus. De todas las armas es la más amable de los Gatlians. Pero también es nuestra fiel escopeta, ideal para infligir grandes daños a corta distancia gracias a sus viscosos tentáculos.

Criatura

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos que descubrir el arma más extraña de High on Life: Creature. Por si llevar una pistola parlante no fuera suficientemente extraño, este Gatlian trae consigo aliados aún más pequeños.

Las criaturas pueden disparar varios de estos pequeños monstruos azules para saltar sobre los enemigos y empezar a destrozarlos con sus dientes puntiagudos, perfectos para reducir el rebaño cuando te enfrentas a una gran multitud de alienígenas armados.

¡Y esto es todo lo que tenemos que saber sobre las armas en High on Life!