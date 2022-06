Hollow Knight: Silksong se lanzará en el Xbox Game Pass

Load More

La comunidad de Hollow Knight ha estado bastante preocupada por el desarrollo de Silksong debido a los largos periodos de silencio por parte de Team Cherry. No obstante, parece que el equipo está haciendo un buen progreso ya que se ve un juego bastante sólido e incluso mejorado respecto al Hollow Knight del 2017.

Sin embargo, a pesar de la expectación y el hype, el equipo de Xbox y Bethesda no nos dio ningún tipo de fecha de lanzamiento. Solo nos adelantaron que el juego estaría disponible en el Xbox Game Pass tanto para consola como para PC.

Las últimas filtraciones situaban el juego en el Summer Game Fest 2022, pero no estaba claro de cuándo darían el gran anuncio. Por fortuna, pudimos disfrutar de más de un minuto de gameplay. En él, pudimos apreciar cómo Hornet tendría que desenvolverse en un nuevo entorno y luchar contra nuevos jefes .

by Paula González