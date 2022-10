Si no te cansas de Genshin Impact pero buscas más juegos con una estética de anime similar o grandes mundos abiertos, entonces probablemente disfrutarás de los de esta lista. Aquí hay 8 juegos como Genshin Impact que deberías jugar en 2022.

Genshin Impact es uno de los juegos de gacha más populares disponibles en 2022. El juego de rol de acción ha ganado muchos seguidores en todo el mundo gracias a su amplia lista de personajes, su vasto mundo abierto y sus encantadoras imágenes inspiradas en el anime. Si has completado todas tus misiones diarias, o simplemente estás buscando tomarte un descanso de Teyvat, hay muchos juegos similares que los fans de Genshin disfrutarán.

Ya sea una aventura atractiva para un jugador, otro proyecto de HoYoVerse o un título en el que los desarrolladores de Genshin se inspiraron mucho, aquí hay 8 juegos geniales como Genshin Impact para jugar en 2022.

Tower of Fantasy, el nuevo juego como Genshin Impact que intenta superarlo

Tower of Fantasy es un nuevo MMORPG emocionante ambientado en un mundo de ciencia ficción.

El primer juego de nuestra lista es el recién lanzado Tower of Fantasy. Este MMORPG gratuito recuerda mucho a Genshin Impact con un estilo de anime nítido, una lista emocionante de personajes y un sistema gacha para los jugadores que buscan obtener las armas más poderosas.

Sin embargo, lo que diferencia a Tower of Fantasy de su rival es la personalización de su personaje. Al comenzar una nueva aventura en el vasto mundo de Aida, los jugadores pueden crear su propio Nómada único y, a medida que exploran el mundo y completan misiones, podrán acceder a armas especiales y recurrir a las habilidades de los héroes antiguos. Estos héroes, conocidos como personajes Simulacra, se han conservado en forma de IA, por lo que una vez que se desbloquean, tu Nómada puede modificarse para parecerse a ellos.

En última instancia, Tower of Fantasy se parece mucho a Genshin Impact con algunos sistemas distintos y una capa de pintura de ciencia ficción. Es un juego de rol atractivo con emocionantes combates basados ​​en la acción, un gran mundo para explorar y muchas misiones para mantenerte ocupado. Si necesitas rascarte la picazón de Genshin con algo nuevo, Tower of Fantasy es una excelente alternativa.

Honkai Impact 3rd

Honkai Impact 3rd fue el primer gran lanzamiento de HoYoVerse.

Si bien Genshin fue el juego que puso a HoYoVerse en el mapa, en realidad fue el sucesor del juego de rol de acción Honkai Impact 3rd, que fue un título de ciencia ficción lanzado en 2016 que presenta combate arcade de hack and slash.

Los jugadores controlan un equipo de hasta tres personajes jugables, conocidos como Valkyries, y participan en misiones que implican luchar contra varios enemigos en combates rápidos en tiempo real. Debido a su vida útil actual, Honkai tiene incluso más contenido que Genshin para sumergirse, como una historia para un jugador y varios modos cooperativos y multijugador, incluidas incursiones donde se pueden obtener armas legendarias raras.

Fuera del combate, hay minijuegos para disfrutar y un modo “dormitorio” de simulación social donde los jugadores pueden conocer las diferentes valquirias y personajes secundarios que componen el mundo. Si eres un gran fanático de Genshin Impact, vale la pena echarle un vistazo a Honkai.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild tomó por asalto el mundo de los videojuegos cuando se lanzó en 2017 y sigue siendo uno de los mejores juegos de Nintendo Switch hasta el día de hoy. La última de las aventuras de Link comienza de manera muy similar al Zelda original, donde los jugadores se ubican en el reino de Hyrule y se les da rienda suelta para explorar a su propio ritmo.

Si realmente lo deseas, puedes dirigirte directamente al jefe final o simplemente puedes empaparte del vasto mundo abierto y explorar los entornos tan mágicos que tiene. Genshin Impact es un juego que claramente se inspiró mucho en Breath of the Wild en su estilo no lineal, mecánicas de combate y exploración, y el enorme mundo de Teyvat.

Si te encanta alguno de esos elementos de Genshin, entonces definitivamente te debes a ti mismo la experiencia de Breath of the Wild. Con una secuela confirmada en camino también, no hay mejor momento para ponerse en el lugar de Link.

Another Eden

Another Eden es un juego de rol gratuito único.

Another Eden es un juego móvil gratuito que se juega como un JRPG de desplazamiento lateral. El juego presenta una historia detallada que actualmente se compone de más de 80 capítulos principales y los jugadores generalmente progresan al interactuar con los diversos NPC que se encuentran en todo el mundo. Los jugadores de Genshin Impact que son especialmente aficionados a los momentos únicos de los personajes probablemente encontrarán mucho para disfrutar en este juego, ya que este es uno de los juegos móviles con más historia que se haya creado.

El sistema de batalla del juego se desarrolla en un formato JRPG tradicional por turnos, los nuevos miembros del grupo se unirán al protagonista Aldo a lo largo de su aventura y cada personaje ganará experiencia y se hará más fuerte a medida que más enemigos sean derrotados y la historia progrese.

Another Eden ofrece una experiencia de historia fantástica con horas de contenido para sumergirse, y el adorable estilo de arte de anime debería complacer a muchos fans de Genshin.

Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 es uno de los JRPG más emocionantes del año.

Xenoblade Chronicles 3 es la última entrega de la franquicia insignia JRPG de Monolith Soft. Ambientados en un mundo en guerra, dos grupos de jóvenes luchadores pertenecientes a facciones opuestas se unen inesperadamente y emprenden un peligroso viaje para descubrir los verdaderos secretos de su mundo. ¿Cómo es eso para una premisa convincente? Xenoblade Chronicles 3 pone mucho corazón en sus personajes, el grupo central de 6 que los jugadores conocerán en su aventura son todos distintos y adorables. Este es un gran juego que se centra en el detalle, con un gran mundo expansivo para explorar y muchísimas cosas interesantes.

Aparte de la historia, el combate es el mayor atractivo de la franquicia Xenoblade, y con un grupo de 6 a tu mando (todos con una clase especializada y habilidades únicas), el sistema basado en la acción MMO es tan adictivo como las peleas de cambio de personaje en Impacto Genshin.

Al igual que Genshin, puedes pasar horas en Xenoblade Chronicles 3 simplemente luchando en el campo o cultivando recursos. Este es, sin duda, uno de los lanzamientos de Switch más emocionantes de 2022 y vale la pena retomarlo.

Immortals Fenyx Rising

Vive una tentadora aventura inspirada en la mitología griega en Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising es otro juego que se inspira mucho en Breath of the Wild. Esta aventura para un jugador está ambientada en un mundo de la mitología griega donde el protagonista se embarca en una búsqueda para salvar a su hermano y derrotar al malvado Tifón que ha escapado del inframundo.

El juego se desarrolla en siete regiones distintas, todas inspiradas en un dios griego diferente, mientras Fenyx viaja a través de cada región, debe atravesar el entorno de varias maneras, como escalar, montar monturas y volar. El combate es rápido y divertido con opciones cuerpo a cuerpo y de largo alcance gracias a las diversas armas que maneja el/la protagonista, que incluyen un arco y una flecha, un hacha y una espada.

En general, Immortals Fenyx Rising no reinventa la rueda, pero es una aventura divertida que puede mantener a los jugadores enganchados fácilmente de principio a fin. También hay un gran énfasis en los rompecabezas ambientales en este juego, por lo que si disfrutas de los elementos de rompecabezas en Genshin Impact, podría ser genial para jugar cuando estés tomando un tiempo de inactividad de Teyvat.

Tokyo Xanadu eX +

Tokyo Xanadu es una historia lineal fantástica con combates de acción atractivos.

Si estás buscando una historia más lineal que conserve un estilo de anime similar a Genshin, entonces Tokyo Xanadu eX + es una opción fantástica. Este es un título independiente que proviene de Nihon Falcom, el desarrollador detrás de la serie Legend of Heroes en constante expansión, y se parece mucho a una versión simplificada de la franquicia Persona.

En Tokyo Xanadu, tomas el control de Kou, un estudiante de secundaria que rápidamente se ve envuelto en una aventura sobrenatural en la que él, junto con sus compañeros de escuela, debe evitar que el ominoso reino de pesadilla conocido como Eclipse se apodere de Tokio. El juego se divide en dos ciclos de juego: rastreo de mazmorras y exploración libre. En las mazmorras, el jugador puede llevar consigo hasta 3 personajes que se pueden cambiar sobre la marcha (al igual que en Genshin) para obtener una ventaja sobre los enemigos. El combate se basa en hack and slash y presenta una variedad de habilidades diferentes para aprender y equipar. Mientras tanto, la exploración gratuita trata de vincularse con los miembros de tu grupo, interactuar con los NPC y prepararse para la próxima mazmorra.

Ni No Kuni: La Ira de la Bruja Blanca

Level – 5 / Studio Ghibli

Si los gráficos son una gran atracción para ti, entonces no encontrarás muchos juegos que sean visualmente tan encantadores como este. Ni No Kuni: La Ira de la Bruja Blanca es una colaboración entre los desarrolladores de Level-5 y los gigantes de la animación Studio Ghibli .

El juego sigue la historia de un joven llamado Oliver que se embarca a través de una tierra extraña con la esperanza de devolverle la vida a su madre. En su viaje, Oliver se encuentra con muchos aliados y enemigos vibrantes que cobran vida en impresionantes escenas cinemáticas completamente animadas por Studio Ghibli.

En cuanto a la jugabilidad, Ni No Kuni es una mezcla de exploración y batallas por turnos en las que Oliver puede luchar por sí mismo usando habilidades mágicas o comandar pequeñas criaturas coleccionables conocidas como “Unimos” para que luchen por él.

La Ira de la Bruja Blanca es uno de los JRPG más atractivos y encantadores de la última década y es un juego obligatorio para cualquier fan del género.

Esos fueron 8 juegos como Genshin Impact que deberías jugar en 2022. Esperamos que te gusten.