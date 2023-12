Los mejores 5 videojuegos basados en anime para jugar en 2024

A medida que el anime ha ido ganando popularidad en la última década, han ido apareciendo cada vez más juegos basados en las series favoritas de la gente. Aquí tienes los 5 mejores videojuegos basados en un anime.

La industria del anime se ha hecho increíblemente grande en todo el mundo gracias a éxitos internacionales como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, etc. Sin embargo, este medio no se limita a la televisión, ya que hay varios videojuegos increíbles basados en el anime.

A lo largo de los años, el anime ha captado la atención de millones de aficionados de todo el mundo. Series como One Piece, Dragon Ball o Attack on Titan, entre otras, han situado el anime en el mapa mundial.

Así que no es de extrañar que gigantes del streaming como Netflix y Prime Video estén intentando sacar provecho de la popularidad del anime adquiriendo los derechos de nuevas series. Incluso están trabajando en proyectos de acción real de franquicias de anime masivas como One Piece.

Sin embargo, todavía hay un medio de entretenimiento que carece de la presencia plena del anime: la industria del videojuego. Dicho esto, todavía hay algunos videojuegos increíbles basados en el anime que merecen la atención de todos los jugadores.

5. Dragon Ball FighterZ

Desarrollado por Arc System Works, Dragon Ball FighterZ es un increíble juego de lucha basado en la enorme franquicia DB de Akira Toriyama. El juego cuenta con múltiples personajes, incluyendo a Goku, Vegeta, Majin Buu, Freezer, y muchos más.

Si eres fan del universo Dragon Ball, te encantará vivir las intensas batallas entre los distintos personajes a través de tu mando. Los efectos visuales del juego son obviamente asombrosos, y las secuencias de batalla, junto con el doblaje, están a la altura del entusiasmo y la energía del anime de Dragon Ball.

4. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles es una de las últimas novedades en videojuegos de anime. Desarrollado por CyberConnect2, este juego de acción y lucha se basa en la popular franquicia Demon Slayer.

El anime Demon Slayer de Ufotable es conocido por sus trepidantes secuencias de batalla y sus cautivadores combates a espada. Pues bien, se podría decir que The Hinokami Chronicles cuenta exactamente la misma historia que la primera temporada del anime. Presenta las mismas batallas, los mismos personajes y el mismo entorno. Así que, básicamente, el juego te permite revivir la historia de la primera temporada (y de Mugen Train) a través de tu mando.

3. One Piece Odyssey

One Piece Odyssey, de Bandai Namco, salió en 2023 y, aunque no se hizo increíblemente popular, sí consiguió una base de jugadores decente, especialmente entre aquellos que ya están familiarizados con el enorme universo de One Piece.

One Piece Odyssey es un juego de rol por turnos (RPG) que te permite experimentar el poder de los Sombrero de Paja. La historia no es el principal argumento del juego. En su lugar, está la jugabilidad. El juego de anime te permite cambiar entre distintos personajes, lo que hace que la jugabilidad sea mucho más flexible y divertida.

2. Dragon Ball Z: Kakarot

Aquí tienes otro increíble videojuego de anime basado en la legendaria franquicia Dragon Ball. Te encantaron los primeros tiempos de Dragon Ball, cuando Goku luchaba contra Vegeta, Freezer y Majin Buu. Pues bien, Kakarot cuenta exactamente la misma historia, pero esta vez son los jugadores quienes se ponen en la piel de Goku.

Este RPG de acción permite a los jugadores explorar libremente el enorme mundo de Dragon Ball. Esto significa que también te encontrarás con varias misiones secundarias interesantes que, obviamente, no formaban parte de la serie de animación. Lo más sorprendente es que, además de Goku, también puedes jugar como Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks del Futuro, Gotenks y Vegito.

1. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Si hay un género que nunca puede aburrir a los jugadores, ése es el de los juegos de lucha. Todos conocemos títulos como Mortal Kombat y Street Fighter dentro de este género, pero muy pocos aficionados saben de la brillantez de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

El manga JoJo’s Bizarre Adventure lleva décadas publicándose y, a lo largo de su historia, la serie nos ha presentado a varios personajes poderosos. Así pues, el universo JoJo siempre fue perfecto para un juego de lucha, y por eso Bandai Namco probó suerte con All-Star Battle.

El remake devuelve a la vida a este juego originalmente exclusivo de PS3 con algunos personajes nuevos añadidos, y el juego está lleno hasta los topes de interacciones únicas entre personajes que encantarán a los fans del anime y el manga. Como juego dedicado a dar vida a momentos que aún no han sido animados, incluso los lectores del manga tienen algo que disfrutar aquí.

All-Star Battle cuenta con más de 50 personajes de la franquicia, y todos ellos poseen cinco estilos de lucha diferentes. Los estilos de lucha, que también aparecen en el manga, añaden diversidad al combate. Esto significa que nunca te aburrirás del combate ni de las peleas, y que los movimientos no te resultarán repetitivos. All-Star Battle es, obviamente, un juego imprescindible para los fans de la franquicia, pero incluso aquellos que no estén familiarizados con el animanga JoJo disfrutarán del juego de lucha.