Más de 30 juegos gratis por el Prime Day 2022

Load More

Durante Prime Day, los miembros Prime pueden reclamar más de 30 juegos de Prime Gaming, incluida Mass Effect con la Legendary Edition, que incluye la galardonada trilogía Mass Effect; y otros juegos como GRID Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Republic Commando, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy y Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast.

by María Pastoriza