La mejor build de Gley en The First Descendant: habilidades, armas y más

Gley es una poderosa Descendiente en The First Descendant, especialmente contra los jefes, por eso te traemos su mejor build.

The First Descendant es un título donde sus personajes varían no solo en aspecto, sino en habilidades. Gley se destaca no por algún atributo en especial, sino que lanza utilidades. Esto quiere decir que depende de sus habilidades.

Para sacarle el máximo partido a esta Descendiente, aquí te traemos su mejor build con todo lo que necesitas saber.

Mejor habilidad activa de Gley en The First Descendant

De todas las habilidades de Gley en el juego, estas dos nunca pueden salir mal:

Cuando Gley tiene su estado Frenesí activado, su ATQ y Penetración de Arma de Fuego aumentarán, pero reducirá su Recuperación de PS. Esto significa que será susceptible a los ataques, especialmente cuando luche contra jefes, pero eso se puede contrarrestar con un Ajax en el equipo. La Barrera Orbital de Ajax detendrá y desviará todos los ataques de los enemigos.

La segunda mejor habilidad activa es Sensación Intensificada. Responde de forma diferente en estado Frenesí y No Frenesí. Mientras está en Frenesí, se aplica Letalidad Máxima y las balas no se consumen. Durante ese tiempo, su velocidad de carrera, sprint y movimiento mientras aumenta la puntería en un 50%.

Por el contrario, al usar la habilidad durante su estado Sin Frenesí, se aplica Recuperación Máxima, durante la cual aumenta la generación de Esferas de Vida. Esto significa que su cantidad de recuperación de salud aumenta un 8% de sus PS máximos y dura 10 segundos.

Por el contrario, al usar la habilidad durante su estado Sin Frenesí, se aplica Recuperación Máxima, durante la cual aumenta la generación de Esferas de Vida. Esto significa que su cantidad de recuperación de salud aumenta un 8% de sus PS máximos y dura 10 segundos.

Estas son las 5 habilidades de Gley en The First Descendant:

Sed (Pasiva): Reduce el daño recibido. Los enemigos derrotados pueden soltar esferas de vida que otorgan Poder de vida al contacto y ayudan a recuperar PS.

Frenesí : Aumenta el ATK y la Penetración del arma de fuego, pero a costa de reducir la Recuperación de PS.

Sifón de vida : Inflige daño al objetivo dentro del alcance y recupera PS, y la cantidad recuperada aumenta en función de cuántos enemigos haya golpeado. En estado Frenesí, inflige más daño proporcionalmente a los PS, mientras que en estado No Frenesí, gana Vigor.

Sensación Intensificada : Maximiza la letalidad en estado de frenesí y aplica la recuperación máxima en estado de no frenesí.

: Maximiza la letalidad en estado de frenesí y aplica la recuperación máxima en estado de no frenesí. Masacre: Equipa un Arma Única en la que el número de balas cargadas depende de la cantidad de Poder de Vida que se posea. En estado de Frenesí, aumenta el daño proporcionalmente a los PS, mientras que en estado de No Frenesí, inflige Aturdimiento a los enemigos golpeados.

La mejor arma para Gley en The First Descendant

No importa si tu estilo de juego es más pasivo o más agresivo, el subfusil Jaula de Trueno es la mejor arma para Gley.

Lo mejor de esta arma es que emite Onda de choque eléctrica, que inflige daño adicional a los enemigos cercanos. Al ser un subfusil, tiene una alta cadencia de fuego, lo que complementa el estado Frenesí de Gley.

Mejores Reactores para Gley

Los mejores Reactores para Gley son los que se centran en el Poder de Habilidad y el Poder de Subataque. Esto aumentará en gran medida su producción de daño, lo que resultará crucial durante los combates contra jefes y las misiones del Vacío.

Gley puede ser bastante agresiva gracias a su habilidad Frenesí, por lo que debes encontrar Reactores que mejoren su daño y hagan que su estado Frenético sea más letal.

Mejores módulos de Descendiente para Gley

Estos son los mejores módulos disponibles para Gley:

Lugar Módulo Descripción 1 Centrarse en Singular Modificador de potencia de habilidad singular +17%, Enfriamiento de habilidad -6,1%. 2 Ampliación de habilidades Duración de la habilidad +9%, sólo se aplica a ciertas habilidades por cada Descendiente 3 Mentalidad fuerte Coste de habilidades -4% 4 Golpe de choque Sustituye tu Ataque Submarino por un Golpe de Choque y aumenta la Capacidad Máxima del Módulo. 5 Maestro Singular Potencia de habilidad +12%, modificador de potencia de habilidad singular +6%. 6 Dedos ágiles Enfriamiento de habilidad -6% 7 Distribución del tiempo Enfriamiento de habilidad -4%, PS máximos +13%. 8 DEF aumentada DEF +16%

Mejores componentes externos para Gley en The First Descendant

Los mejores componentes externos para la build de Gley en The First Descendant son aquellos con las siguientes estadísticas:

Recuperación PS

DEF

PS máximos

Estos componentes se basan en el RNG, lo que significa que no siempre encontrarás los que tengan todas las estadísticas que hemos mencionado. Sin embargo, sigue buscando ya que nunca se sabe cuando te encuentras con los Componentes Externos perfectos.

No necesitas equipar componentes que tengan la estadística Escudo Máximo, ya que ella no la tiene, así que será inútil.

¡Y eso es todo en la build de Gley en The First Descendant! Para más guías del juego, puedes revisar la build de Bunny o la build de Freyna.