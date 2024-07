Temporada 1 de The First Descendant: todo lo que sabemos

Por fin sabemos los detalles sobre la actualización de la temporada 1 de The First Descendant, y para que no te pierdas ni un solo detalle te traemos todo lo que necesitas saber al respecto.

La actualización The First Descendant Temporada 1 Episodio: Invasion tiene como objetivo ampliar el arsenal de armas disponibles y la lista de personajes. Incluso se ha añadido un nuevo Descendiente Definitivo, un aspecto de personaje y una nueva progresión de temporada.

El artículo continúa después del anuncio.

Como sabemos que es mucho contenido te echamos una manita trayéndote todo lo que tienes que saber sobre ella. Solo tienes que seguir leyendo.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Tiene The First Descendant Temporada 1 fecha de lanzamiento?

No hay una fecha confirmada para la temporada 1 de The First Descendant pero se espera que dé comienzo el 29 de agosto de 2024.

La fecha la conocemos a través del pase de batalla que expira en dicho día. Es decir, es bastante probable que la actualización de la temporada 1 se lance por esas mismas fechas.

El artículo continúa después del anuncio.

En una entrevista con This is Game, el productor Lee Beom-jun señaló que “las actualizaciones tienen lugar en la 9ª semana tras un total de 8 semanas de pretemporada”. Aunque podría haber algún tiempo de inactividad, todo indica que la temporada 1 dará el pistoletazo de salida en dicho día.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, actualizaremos esta sección de la noticia una vez Nexon nos dé más detalles.

NEXON GAMES

Contenido de la nueva temporada

Según la hoja de ruta que ha desvelado Nexon, la temporada 1 de The First Descendant tendrá el siguiente contenido:

El artículo continúa después del anuncio.

Progresión de temporada

Finalización de campos

Nuevo descendiente

Un aspecto

Historia adicional del Descendiente

Nuevo Coloso/Mazmorra

Una variante Ultimate

Una nueva arma

Nuevo descendiente definitivo

La noticia de que tendremos contenido adicional para la historia es una gran noticia, sobre todo, porque el juego se lanzó a principios de verano. No obstante, lo que más llamará la atención será el nuevo Descendiente y el arma.

Mismo camino que llevará a cabo al nueva mazmorra que veremos si serán igual de complicados que los últimos jefes como el Pirómano o el Devorador.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Y ya está! Esto es todo loque tienes que saber sobre el contenido que llegará a la temporada 1 de The First Descendant. No dejes de visitarnos para saber cómo desbloquear a Bunny o quiénes son los mejores personajes.