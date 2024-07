La mejor build de Ajax en The First Descendant: habilidades, armas y más

Ajax es un excelente tanque y soporte en The First Descendant, por lo que aquí te traemos su mejor build para aprovecharlo al máximo.

The First Descendant es un juego que cuenta con un roster variado de personajes. Ajax se destaca por su alta salud pero también por su falta de daño.

Dicho esto, las actividades más difíciles de The First Descendant son mucho más fáciles si tienes a un personaje como Ajax en tu equipo. Si te parece un papel que te interesaría desempeñar, te ofrecemos su mejor build para explotar al máximo sus fortalezas.

Mejor habilidad activa para Ajax en The First Descendant

Ajax es un caso de uso un poco específico porque el personaje depende en gran medida del uso conjunto de sus habilidades. Dicho esto, hay algunas opciones destacables:

Hipercubo

Esta es la habilidad activa más eficaz y útil del arsenal de Ajax, ya que genera un escudo en forma de cúpula alrededor del personaje, del que también pueden aprovecharse los aliados.

La durabilidad de este escudo depende de la salud de Ajax, pero es una habilidad muy útil cuando las fuerzas enemigas son demasiado poderosas o numerosas. La versión mejorada de la habilidad también refleja el daño recibido por el enemigo que golpea la barrera.

Expulsión

La falta de opciones ofensivas impresionantes de Ajax no significa que no pueda desempeñar un papel importante a la hora de infligir daño a sus compañeros de escuadrón.

Expulsión golpea a todos los enemigos cercanos y los hace retroceder, creando un alcance que suele ser decisivo en el juego. La versión mejorada de la habilidad hace retroceder aún más a los enemigos, aumentando el Escudo máximo de Ajax en el proceso.

Todas las habilidades

Horizonte (Pasiva): Adquiere Energía del Vacío tras usar habilidades. Cuando la Energía del Vacío alcanza su cantidad máxima, mejora las habilidades y otorga efectos adicionales.

(Pasiva): Adquiere Energía del Vacío tras usar habilidades. Cuando la Energía del Vacío alcanza su cantidad máxima, mejora las habilidades y otorga efectos adicionales. Barrera Orbital : Crea un escudo delante de Ajax. Su durabilidad aumenta proporcionalmente a los PS y la DEF de Ajax. Si se mejora, refleja daño proporcional a la DEF a los enemigos que golpean la barrera.

: Crea un escudo delante de Ajax. Su durabilidad aumenta proporcionalmente a los PS y la DEF de Ajax. Si se mejora, refleja daño proporcional a la DEF a los enemigos que golpean la barrera. Paseo por el Vacío : Salta en el aire y aterriza en el suelo para golpear a los enemigos cercanos, aturdiéndolos. Si se mejora, el Escudo máximo aumenta durante un cierto periodo de tiempo.

: Salta en el aire y aterriza en el suelo para golpear a los enemigos cercanos, aturdiéndolos. Si se mejora, el Escudo máximo aumenta durante un cierto periodo de tiempo. Expulsión : Golpea a los enemigos cercanos, haciéndolos retroceder. Si se mejora, aumenta el alcance del golpe y el Escudo máximo.

: Golpea a los enemigos cercanos, haciéndolos retroceder. Si se mejora, aumenta el alcance del golpe y el Escudo máximo. Hipercubo: Crea un escudo en forma de cúpula. Su durabilidad aumenta proporcionalmente a los PS y la DEF de Ajax. Si se mejora, refleja daño proporcional a la DEF a los enemigos que golpean la barrera.

La mejor arma para Ajax

La mejor arma de la que dispone Ajax para su build en The First Descendant es sin duda el cañón de caballería Albion. Este arma se complementa a la perfección con las habilidades de Ajax, ya que inflige daño adicional a los enemigos aturdidos.

Esto se debe en gran parte a la Habilidad única de caballería, que funciona muy bien como parte del amplio conjunto de herramientas de Ajax.

Caballería: Tras golpear a un enemigo aturdido, aumenta el ATQ del arma de fuego. Golpear con un golpe crítico a un enemigo aturdido inflige aturdimiento.

En particular, es ideal inmediatamente después de la habilidad Paseo por el vacío, que provoca un aturdimiento masivo a cualquiera que se encuentre en su área de efecto. Esto puede elevar rápidamente el daño del cañón de caballería Albion a niveles impresionantes. Cualquier golpe crítico con esta arma también causa aturdimiento, perpetuando aún más el bucle de daño cíclico.

Mejores reactores para Ajax en The First Descendant

Las habilidades de barrera de Ajax son Dimensionales, mientras que sus otras habilidades son Técnicas, así que tenlo en cuenta cuando analices los reactores que vas a usar. Recomendamos elegir los siguientes reactores para aumentar el rendimiento general de Ajax:

Mecánica materializada : Proporciona un impulso a la tecnología y a los no atributos, lo que mejora las tasas de potencia de las habilidades.

: Proporciona un impulso a la tecnología y a los no atributos, lo que mejora las tasas de potencia de las habilidades. Fase materializada: Proporciona un potenciador a No atributo y Dimensión (que afecta a las habilidades de Barrera de Ajax).

Mejores módulos de Descendiente para Ajax

Estos son los mejores módulos disponibles para Ajax:

Lugar Módulo Descripción 1 (Módulo de habilidad) Recálculo de matrices Ahora Expulsión otorga a los aliados un potenciador de supervivencia. 2 Escudo Conversión MP Aumenta los MP máximos y reduce el Escudo máximo 3 DEF Aumentada Gran mejora de las estadísticas de DEF 4 PS Aumentados Gran mejora de la reserva total de PS 5 Escudo Aumentado Gran mejora de Escudo máximo 6 Ampliación de Habilidades Mejora el área de efecto de la habilidad 7 (Submódulo) Garra doble El subataque se convierte en Garra doble y aumenta la capacidad del módulo 8 Acelerador de DEF Aumento de la duración de las habilidades y de la DEF general 9 Dominio del rango de habilidades Mejora el daño de golpe crítico de las habilidades 10 Especialista técnico Aumenta la eficacia general de las habilidades tecnológicas 11 Módulo de resistencia N/A 12 Módulo de resistencia N/A

Recálculo de matrices modifica Expulsión para otorgar un potenciador que ayuda a los aliados a sobrevivir, lo que permite al personaje proporcionar un apoyo significativo a sus compañeros de equipo.

Especialista Técnico añade más potencia a las habilidades ofensivas Paseo por el vacío y Expulsión, mientras que los demás módulos están diseñados para mejorar a Ajax en todos los aspectos, desde los PS hasta los escudos.

Mejores componentes externos para Ajax en The First Descendant

Nexon

Los componentes externos son una de las áreas más complicadas de The First Descendant, ya que gran parte de los beneficios potenciales dependen del azar. Los más apropiados para Ajax aportarán bonificaciones a

Salud Máxima

Escudo Máximo

Defensa

Ajax ya tiene la reserva de salud individual más alta de todos los Descendientes, pero querrás seguir mejorando esa estadística base siempre que sea posible. Escudo máximo continúa esta tendencia, combinándose con DEF para aumentar la supervivencia en general.

Es probable que tengas que pasar por un montón de tiradas pobres antes de poder conseguir la que quieres, y los componentes son posiblemente los elementos más looter shooter del juego.

¡Y eso es todo sobre la mejor build de Ajax en The First Descendant! Para más contenido de The First Descendant, puedes ver la mejor build de Bunny o la mejor build de Freyna.

