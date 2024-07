Mejores ajustes The First Descendant en PC para FPS y gráficos altos

NEXON GAMES CO.

Aquí te mostramos los mejores ajustes de The First Descendant en PC para que tengas los FPS y gráficos más altos.

The First Descendant es uno de los últimos shooter-looters desarrollados por Nexon Games. Aunque sus requisitos mínimos y máximos no son escandalosos, puedes obtener un mejor rendimiento de tu PC si ajustas un poco la configuración del juego.

Aquí tienes los mejores ajustes de PC para FPS altos para The First Descendant, incluyendo ajustes del ratón y mucho más.

Contenido

Ajustes de PC para FPS altos en The First Descendant

Tipo de aumento: Apagado

Modo Escala Superior (NVIDIA DLSS): Rendimiento

Vsync: Apagado

NVIDIA Reflex Baja Latencia: Activado

Generación de fotogramas: Apagado

Frecuencia de imagen máxima: 144

Visibilidad: Media

Antialiasing: Bajo

Postprocesado: Medio

Sombras: Media

Iluminación global: Baja

Reflejos: Bajo

Texturas: Alto

Efecto: Medio

Vegetación: Media

Calidad de sombreado: Media

Objeto: Media

Física: Media

Desenfoque de movimiento: Desactivado

Si quieres evitar el tartamudeo sin perder por completo la calidad gráfica, puedes probar el ajuste FPS Máximos en The First Descendant. Estas opciones te permitirán disfrutar de algunos de los escenarios detallados del juego, pero se centran en recortar texturas o shaders innecesarios que pueden ralentizar tu experiencia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ajustes de PC equilibrados

Tipo de escala superior: Apagado

Modo de escala superior (NVIDIA DLSS): Equilibrado

Vsync: Apagado

NVIDIA Reflex Baja Latencia: Activar Boost

Limitador de Frecuencia de Cuadro: Ilimitado

Visibilidad: Baja

Antialiasing: Media

Postprocesado: Medio

Sombras: Baja o Media

Iluminación Global: Baja

Reflejos: Bajo

Texturas: Media

Efecto: Medio

Vegetación: Baja

Calidad de sombreado: Baja o Media

Objeto: Media

Física: Media

Desenfoque de movimiento: Desactivado

Si no te importa perder un poco de fidelidad gráfica en The First Descendant y quieres dar prioridad a que el juego funcione con fluidez, céntrate en poner la mayoría de los ajustes en Medio o Bajo.

Aunque es mejor mantener opciones como Objeto, Físicas y Texturas en Medio por si necesitas centrarte en algunos detalles más pequeños en medio del campo de batalla, puedes bajar al máximo ajustes como Iluminación Global, Reflejos y Vegetación.

También puedes desactivar V-Sync y Desenfoque de Movimiento, que pueden mejorar significativamente tu rendimiento durante las batallas con una alta densidad de enemigos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

NEXON GAMES CO.

Ajustes del ratón

Puedes cambiar la sensibilidad del ratón y los ajustes de combinación de teclas en la pestaña “Opciones” del menú principal. Aunque variarán en función de tu estilo de juego, te recomendamos que aumentes la sensibilidad Normal y de Apuntar entre 35 y 40.

Ten en cuenta que también puedes elegir la sensibilidad para cada arma de fuego individual. Para ello, céntrate en qué tipo de armas utiliza tu personaje principal y ajústalas en consecuencia.

Cómo actualizar los controladores gráficos

Si tienes problemas con los FPS, asegúrate de que tienes las últimas versiones de los controladores gráficos. A continuación te explicamos cómo actualizar los controladores gráficos tanto de NVIDIA como de AMD:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo actualizar los controladores gráficos NVIDIA

Descarga GeForce Experience a través de NVIDIA.com. Abre GeForce Experience. Selecciona la pestaña “Controladores”. Haz clic en “Buscar actualizaciones” en la esquina superior derecha. Si hay una actualización disponible, sigue los pasos para instalarla.

Cómo actualizar el controlador gráfico AMD

Haz clic con el botón derecho del ratón en tu escritorio Selecciona Configuración AMD Radeon Haz clic en el icono Inicio Haz clic en ‘Nuevas actualizaciones’ en la parte inferior izquierda Selecciona ‘buscar actualización Si hay una actualización disponible, sigue los pasos para instalarla.

The First Descendant desafiará a tu equipo a sobrevivir a interminables oleadas de criaturas monstruosas para conseguir recompensas. Lo mejor es poder hacerlo con los mejores ajustes.