Mejores personajes de Diablo Immortal: tier list de clases PVP y PVE

Como puedes ver, el hecho de que un personaje sea efectivo en PVE no significa que sea tan útil en PVP y viceversa. Mientras que el Cazador de Demonios lo mata absolutamente contra los secuaces de Diablo, son menos efectivos contra otros enemigos del mal.

Esto significa que para la temporada 3, las clasificaciones podrían verse muy diferentes. Así que, si tus clases favoritas no obtienen buenos resultados esta temporada, no temas, pueden ser la peor pesadilla de Diablo y su hermano la próxima temporada.

Clasificamos cada una de las clases en Diablo Immortal para la temporada 2, luego proporcionamos una lista de niveles de qué builds funcionan mejor tanto para PVP como para PVE. De esta forma, no solo podrás seleccionar los mejores personajes de esta temporada, sino que sabrás exactamente dónde usarlos.

by María Pastoriza