Mejores videojuegos para jugar en Navidad

La época navideña es perfecta para jugar en familia… o para huir de ella gracias a un buen juego en solitario. Elijas como elijas pasar la Navidad, te proponemos estos videojuegos para disfrutar de las vacaciones.

La Navidad es, en general, una época feliz. Luces de colores, decoración, regalos y reuniones familiares. Todo se llena de generosidad y alegría. Pero entendemos que no todas las familias son iguales, que no todo el mundo es tan feliz en Navidad. Por suerte, hay algo que nunca falla: los videojuegos.

Tanto si la vas a pasar con gente como si prefieres estar más a tu rollo, te proponemos estos videojuegos para disfrutar de la Navidad.

El artículo continúa después del anuncio.

Batman: Arkham Origins

La serie de Arkham está compuesta por muy buenos videojuegos, sobre todo por contar con Batman como protagonista. Si bien Arkham Origins podría ser el menos favorito de todos, la historia se desarrolla en la víspera de Navidad, así que puede ser un título perfecto para esta época del año.

Y si además te apetece seguir con Batman navideño, puedes sumar la película de Batman Returns de 1992.

Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games / Marvel

Si te apetece seguir con videojuegos de superhéroes en Navidad, no puede faltar la secuela/spin-off de Spider-Man, protagonizada por Miles Morales. Miles recorrerá las calles de Nueva York en plena Navidad, y si bien su juego no llega a parecer un videojuego tan completo como Spider-Man, es igualmente disfrutable.

El artículo continúa después del anuncio.

La saga Yakuza

Los juegos de la serie Yakuza son perfectos para esta época del año. No solo también cuentan con ambientación navideña en muchos casos, sino que además lo tienen todo en lo que a minijuegos se refiere. Es más, hay muchos fans de Yakuza que pasan bastante de la historia y se pierden durante horas en los minijuegos. La verdad es que suena a planazo para Navidad.

Videojuegos para pasar la Navidad en familia

Si prefieres buscar videojuegos centrados en partidas con la familia, tenemos varias opciones que te pueden encantar.

Just Dance

¿Quién no se marca un bailecito en Navidad? Si además le sumamos el color y la lista de canciones de la serie Just Dance, la diversión está asegurada.

El artículo continúa después del anuncio.

Nintendo Switch Sports

Hablando de moverse, una buena tanda de deporte en familia no viene nada mal, sobre todo si has estado atiborrándote entre comidas y cenas. Eso sí, te recomendamos que no te esfuerces demasiado justo después de las gambas, no vayas a tener un desenlace un poco… desagradable.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

It Takes Two

Si en casa sois solo dos, no hay mucho que pensar cuando hablamos de videojuegos para Navidad. It Takes Two, como su nombre indica, necesita a dos jugadores. Y es una aventura perfecta para esta época del año.

La saga Mario Party está compuesta por videojuegos perfectos para Navidad

Nintendo

Si algo se le da bien a Nintendo es traer videojuegos perfectos para familias y grupos de amigos, lo cual es también ideal para Navidad. La serie de juegos Mario Party es genial para una noche en familia. El último título, Mario Party Superstars, se lanzó en 2021 y puedes disfrutarlo en Nintendo Switch.

El artículo continúa después del anuncio.

Videojuegos online

Por desgracia, muchas familias viven muy separadas y no siempre se pueden permitir pasar la Navidad todos juntos. También hay muchos que preferirán estar con sus amigos y no tener que andar discutiendo con el cuñado pesado de siempre. Para estos casos, lo mejor es perdernos en videojuegos online, sean cooperativos o no.

Splatoon

Nintendo

Splatoon 3 ha añadido grandes novedades a la saga, aunque el primer juego sigue siendo muy disfrutable igualmente. Para jugar en local o en online, es también un planazo navideño.

Overwatch 2

Han sido muchos los cambios que ha traído Overwatch 2 con respecto a la primera entrega, aunque el más discutido ha sido claramente el cambio al 5vs5. Aún así, sigue siendo un buen juego online para olvidarse un poco de las cenas navideñas. También tiene skins de Navidad, así que puedes mostrar tu espíritu festivo si te apetece.

El artículo continúa después del anuncio.

League of Legends es uno de esos videojuegos en los que nos perdemos por Navidad

Hablando de skins, League of Legends tiene muchas en Navidad y también modos temáticos. Sabemos que más de uno irá directo a la Grieta del Invocador nada más terminar la cena, así que no podía faltar en esta lista.

Fall Guys

Por su colorido, sus partidas rápidas y caídas divertidas, Fall Guys es un gran videojuego online para jugar en Navidad. Ha triunfado mucho entre los más jóvenes, así que no es tampoco mala opción para acercarnos a los más pequeños de la casa.

Estos son solo algunos de los mejores videojuegos para disfrutar en Navidad, pero hay un amplio abanico disponible. ¡Aprovecha las rebajas para hacerte con alguno más!