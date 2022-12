Los mejores videojuegos de 2022: Elden Ring, God of War y más

2022 ha sido un año de grandes lanzamientos de la industria, y estos son los mejores videojuegos del año para la redacción de Dexerto.

2022 casi ha terminado, y aunque 2023 ofrece una variedad de juegos emocionantes como Suicide Squad: Kill The Justice League, Resident Evil 4 Remake y Dead Island 2, pero el período de vacaciones es un gran momento para ponerse al día con los mejores videojuegos de 2022 que te puedes haber perdido.

Y menudo año ha sido: entre el regreso de dioses, la vuelta de Modern Warfare y la primera aventura de mundo abierto de FromSoftware, 2022 ha estado repleto de éxitos de taquilla, indies de alta calidad y todo lo demás.

Entonces, sin más preámbulos, aquí están los mejores juegos de 2022, votados por el equipo de Dexerto.

The Quarry

2K Games

Los juegos narrativos estuvieron de moda en 2022, con The Dark Pictures Anthology, New Tales From the Borderlands y más, que ofrecen películas interactivas en las que el jugador dicta las elecciones y el destino de un grupo de personajes, llevándolos por caminos torcidos que puede conducir a la salvación o a una muerte espeluznante.

Del mismo equipo de desarrollo que nos trajo Until Dawn y The Dark Pictures Anthology, The Quarry de Supermassive puede ser el mejor juego de terror del estudio hasta el momento. Tomando como referencia películas clásicas de terror como Friday the 13th y Sleepaway Camp, el juego involucra a un grupo de adolescentes que pasan una última noche en un campamento de verano antes de que algo comience a acecharlos desde las sombras.

Dependiendo de las acciones del jugador, todos pueden sobrevivir a la noche o el sol puede salir sobre un mar de cadáveres mutilados. La diversión está en tratar de mantener vivos a tus protegidos hasta la mañana, o puedes llevarlos sádicamente a la masacre.

Overwatch 2

Overwatch 2 tuvo un trabajo duro antes del lanzamiento para convencer a los jugadores de que valía la pena descargarlo, y el hecho de que reemplazó a Overwatch 1 también fue una píldora difícil de tragar.

Y, sin embargo, a pesar de eso, Overwatch 2 está en nuestra lista porque es muy atractivo. Es ideal para superar algunos desafíos o jugar un par de partidas clasificatorias, pero es igual de divertido iniciarlo y jugar durante horas debido a su diversa lista de personajes y su magnífico (y meticuloso) diseño de mapas.

Si bien el cambio a 5v5 fue sin duda un shock, Overwatch 2 lo justifica al poner una mayor responsabilidad en el juego en equipo y el uso efectivo de tanques, y el nuevo modelo de temporada, aunque no sin problemas, asegura que hay muchas razones para iniciar sesión regularmente.

Disney Dreamlight Valley

Disney / Gameloft

Disney Dreamlight Valley es un encantador simulador de agricultura y vida que combina la aventura con la magia de Disney que muchos adoran, perfecto para una noche acogedora o un descanso del estrés de la vida.

A pesar de estar en acceso anticipado, el título ha tomado por asalto el mundo de los videojuegos, ganando una popularidad sin precedentes a través de sus emocionantes actualizaciones, personajes adorables y compromiso con los fans. Cada actualización presenta nuevas misiones que permiten a Disney Dreamlight mantener a los fans interesados, e incluso cuando no hay más misiones para completar, la cocina, la agricultura, la minería, la artesanía y otras actividades mantienen a cualquier tipo de jugador interesado y entretenido.

Sin duda, es el tipo de juego en el que podrías pasar horas jugando sin darte cuenta y aún así salir con ganas de más. En última instancia, Disney Dreamlight Valley tiene todos los ingredientes para crear una receta para el éxito y, a pesar de que solo estuvo disponible durante cuatro meses, es innegable que se entrega, lo que lo convierte en uno de nuestros mejores videojuegos de 2022.

Stray

ANNAPURNA INTERACTIVE Stray es un impresionante título debut de BlueTwelve Studio.

En un año bastante turbulento, tener un juego tan tranquilo pero divertido como Stray era claramente lo que muchos necesitaban.

Con una hermosa historia, imágenes aún más impresionantes y su adorable protagonista, Stray capturó los corazones de los jugadores y sus mascotas en todas partes. El juego logró llevar a los jugadores a un mundo de amor y tragedia con el único objetivo de volver a casa a salvo.

Tal historia, aunque solo duró alrededor de cinco horas, encapsuló maravillosamente los giros, las vueltas, la esperanza y la personalidad en todo momento, cambiando constantemente nuestras emociones sin decir una sola palabra.

En última instancia, Stray fue perfectamente sincronizado, hermoso, inteligente y una actuación estelar total del desarrollador BlueTwelve Studio. Un juego tan acogedor y emocionante dio una demostración ‘perfecta’ de creatividad y pensamiento innovador, lo que lo convierte en uno de los mejores videojuegos de 2022.

Leyendas Pokémon: Arceus

Si bien Pokémon Escarlata y Púrpura puede haber brindado la primera experiencia verdaderamente de mundo abierto de la serie principal este año, fue el “spin-off” Leyendas Pokémon Arceus el que realmente logró la sensación de ser un Entrenador en la naturaleza.

Ambientado en un Sinnoh de la era feudal conocido como la región de Hisui, los jugadores tenían la tarea de completar la primera Pokédex inspeccionando varios entornos distintos y participando en algunos encuentros de Pokémon aterradores, todo a un ritmo mucho más alegre de lo que permitían los juegos anteriores.

Lo que hizo que este spin-off fuera tan divertido es lo vivo que se veía a cada Pokémon: por primera vez en un juego principal, podías observar Pokémon salvajes en su hábitat natural, atraparlos sobre la marcha sin tener que luchar contra ellos e incluso ser atacado tú mismo por el Pokémon ‘alfa’ más agresivo.

Dejando a un lado la calidad de imagen, Legends Arceus era el juego de Pokémon para adultos que los fans de toda la vida como yo habían estado esperando durante años, dando a la fórmula de siempre a una reorganización adecuada y una vez más inspirando esa maravilla infantil que todos sentimos cuando conseguimos nuestro primer juego de Pokémon.

Marvel Snap

Marvel / Second Dinner

Es posible que Hearthstone haya impulsado el popular género de los juegos de cartas digitales de muchas maneras, pero Marvel Snap de Second Dinner lo ha abierto a toda una nueva generación.

Gracias a las rondas rápidas y las barajas pequeñas de solo un par de puñados de cartas, Marvel Snap se ha convertido en el juego para dispositivos móviles para relajarse y disfrutar en pequeñas porciones. Jugar una gran cantidad de partidas en un corto espacio de tiempo puede sonar como una receta para el tedio, pero con la inclusión de un trío de ubicaciones seleccionadas al azar y muchas estrategias viables de creación de mazos, cada partida es única.

Agregue la enorme (y creciente) lista de personajes de Marvel y Marvel Snap podría existir tanto tiempo como lo ha estado Hearthstone, y seguiremos jugando.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Nuestra redacción concluyó que le faltaban algunas áreas clave (en particular, pulido), pero el equipo de Dexerto Gaming claramente está feliz con el resultado.

Con una campaña mucho más emocionante que Vanguard o Black Ops Cold War, y la serie habitual de desbloqueos para mantenernos jugando durante meses, Modern Warfare 2 escaló nuestra lista sin tropiezos.

Con mucho más contenido en camino y una estrecha progresión cruzada con Warzone 2, Call of Duty Modern Warfare 2 es nuestro CoD favorito en años, y una elección fácil para uno de los mejores videojuegos de 2022.

Horizon: Forbidden West

Guerrilla Games

Después de lanzar casi al mismo tiempo que The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2017, es una pena que Horizon no haya recibido los aplausos que tanto merecía gracias al brillante debut de Link en Switch.

Avanzamos rápido cinco años, y se puede decir mucho de lo mismo sobre la secuela, Forbidden West, que se lanza en medio de la llegada de Elden Ring. Aún así, la segunda aventura de Aloy se gana un lugar en nuestra lista porque es un logro técnico absolutamente sorprendente con algunos de los mejores combates en tercera persona, así como una historia que se basa en sus personajes de una manera que nunca lo hizo su predecesor.

Elden Ring, de los mejores videojuegos de 2022

Elden Ring tomó la fórmula legendaria de Dark Souls de FromSoftware y la sacó a la luz, presentando a legiones de nuevos jugadores las delicias masoquistas que han cautivado a los fans de Souls desde Demon’s Souls de 2009. El juego también proporcionó una versión fresca y desafiante del género de mundo abierto, ofreciendo una libertad sin igual que permite al jugador explorar las Tierras Intermedias a su ritmo y permitirles ser quienes quieren ser con una variedad de construcciones de personajes que recompensan la búsqueda de nuevas formas de jugar.

Elden Ring se puede disfrutar como una aventura en solitario, o los jugadores pueden reclutar a otros guerreros Sin Luz para ayudarlos en su búsqueda para derrocar a todo un panteón, convertirse en un Señor de Elden y remodelar el mundo como mejor les parezca. Sin embargo, ten cuidado, no eres el único que persigue un objetivo tan elevado, ya que la historia del juego toma varios giros y vueltas, lo que obliga al jugador a tomar una serie de decisiones agonizantes que afectan el final, el destino de tu propio personaje y el destino de los que te rodean.

God of War Ragnarok, de los más recientes

SONY

El juego del año de Dexerto es God of War: Ragnarok. ¿Cómo mejora el reinicio de 2018 que nos dio tanta profundidad de personaje? La respuesta, al parecer, es expandir la lista de dioses nórdicos con los que Kratos y Atreus se cruzan, y cada uno ofrece una compleja red de emociones, deseos, necesidades y más.

Naturalmente, el combate es tan crujiente como cabría esperar, y el juego se ve increíble, pero es la narrativa de Ragnarok lo que más destaca.

God of War: Ragnarok nos lleva a través de un viaje que siempre es sorprendente y siempre es esclarecedor, mostrando docenas de facetas de personajes nuevos y antiguos que no esperabas. Es un examen complejo del dolor, la venganza y forjar el propio camino a pesar del coste, y por eso, es el que destaca en nuestra lista de los mejores videojuegos de 2022.