Multijugador en Subnautica: cómo instalarlo y jugar con amigos

Subnautica es un juego para un solo jugador, pero gracias a un nuevo mod, ahora se puede jugar en modo cooperativo con un amigo. Te mostramos cómo jugar a Subnautica como un juego multijugador.

Subnautica es un juego en el que el jugador debe mantenerse con vida en un mundo alienígena acuático y hostil. Es una experiencia en solitario en la que el aislamiento que siente el jugador es parte de lo que la hace tan tensa, pero esto no ha impedido que algunos jugadores se pregunten cómo sería el modo multijugador.

Ahora, gracias al mod Nitrox, Subnautica se puede convertir en un juego multijugador. Uno que le permite al jugador experimentar el juego en modo cooperativo en un solo servidor. Por supuesto, el mod está hecho por fans en lugar de ser una actualización oficial, pero eso no impide que los jugadores curiosos lo descarguen.

¿Subnautica tiene multijugador?

No, no hay multijugador de Subnautica sin el uso de un mod en PC. Solo al instalar este mod, los jugadores de Subnautica podrán disfrutar de una experiencia multijugador cooperativa.

Puede descargar e instalar el mod de Subnautica siguiendo las instrucciones a continuación.

Cómo instalar el mod multijugador de Subnautica

Todo lo que necesitas hacer es descargar e instalar el mod siguiendo las instrucciones que se proporcionan a continuación:

Descargar Nitrox Descomprime el archivo donde deseas que se ubique el launcher. NO lo inicies mientras está comprimido. Ejecuta NitroxLauncher como administrador Haz clic en Opciones, luego en Cambiar, luego elige la carpeta en la que tienes instalado Subnautica.

Una vez instalado, se te invitará a configurar un servidor al que puedan unirse otros usuarios de Nitrox. Esto permite que aquellos que quieran jugar el juego en modo cooperativo tengan la oportunidad de unirse a otros jugadores.

Cómo usar el mod

Los jugadores que buscan un socio cooperativo harían bien en unirse al canal de Nitrox en Discord, donde se discute abiertamente el mod para modificarlo aún más. Como esta no es una actualización oficial, el juego no cuenta con ningún tipo de chat de voz. El mod aún es un trabajo en progreso y puede ser propenso a errores ocasionales, por lo que podría ser útil tener una forma de comunicarse con otros jugadores.

A pesar de que la comunidad aún lo refina, el mod Nitrox ofrece una experiencia cooperativa bastante fluida. El juego sigue siendo Subnautica clásico, solo que con otro jugador. El mundo del juego sigue siendo el mismo, aunque es interesante ver cómo reacciona el mundo ante otro jugador desde la distancia. Esto es algo que los del modo un solo jugador no habrán experimentado antes.

Ambos jugadores pueden interactuar con todo de forma independiente sin contratiempos. También es útil tener a alguien que te cuide las espaldas, ya que el mundo de Subnautica puede ser un lugar peligroso. El juego fue diseñado para jugadores en solitario, por lo que tener dos supervivientes trabajando juntos hace que ciertas secciones sean mucho más fáciles.

El mod fue creado por el usuario de Nexus Mods, Sunrunner37, quien se aseguró de que la descarga fuera compatible con las ediciones de Steam y Epic Games Store de Subnautica. Sin embargo, el mod no está disponible para las versiones de consola del juego, solo para PC. También vale la pena señalar que el mod solo funciona con el juego original, no con su secuela Subnautica: Below Zero.