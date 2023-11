Tier list mejores armas de Baldur’s Gate 3: estadísticas, consejos y dónde encontrar

El mundo de Baldur’s Gate 3 es arriesgado, por lo que es una buena idea tener armas poderosas y abastecer tu arsenal en el juego. Desde Phallar Aluve a Gontr Mael, y mucho más, aquí tienes una tier list de las mejores armas de Baldur’s Gate 3.

En Baldur’s Gate 3, tu viaje a través de Faerun te enfrentará a muchas criaturas fuertes y, para luchar contra ellas, necesitarás lo mejor, conjuros, artefactos y mucho más.

El juego también está repleto de una gran variedad de armas, lo que garantiza que puedas encontrar la que se adapte perfectamente a su clase. Estas armas también pueden ser la clave de tu supervivencia.

En este sentido, aquí tienes las mejores armas de Baldur’s Gate 3, con estadísticas, consejos y dónde encontrar cada una de ellas.

Las mejores armas de Baldur’s Gate 3

Escarcha de Luto (Mourning Frost)

La Escarcha de Luto es una de las mejores armas de Mago/Hechicero de Baldur’s Gate 3, y lo mejor es que puedes conseguirla al principio, durante el Acto 1. Requiere un poco de exploración, es lo único. Para conseguirlo, tendrás que ir al Underdark y derrotar a Filro el Olvidado.

Sus estadísticas no son tan buenas en general, lo que más importa es su Habilidad Pasiva, llamada Frío Insidioso, que hace que cada conjuro de daño de frío que lances provoque Escalofrío en el objetivo. Esto la convierte en la mejor herramienta de CC de todo el juego. Aunque si tu mago no se especializa en Hielo, no será tu mejor opción.

Corazón de Hielo es otra pasiva, que otorga un punto de daño de escarcha extra por hechizo, lo que puede considerarse mediocre. Sin embargo, en el juego temprano, tiene un valor incalculable, ya que cada punto de daño cuenta para la victoria. Combina este bastón con los guantes de Agarre Invernal, y serás una máquina de congelar imparable.

Estoque infernal

El Estoque Infernal es otro gran añadido al ya de por sí potentísimo arsenal del Brujo. Su pasiva hace que el usuario añada su Modificador de Habilidad de Lanzamiento de Conjuros a las Tiradas de Ataque y otorga un + 1 a la CC de Salvación de Conjuros. También permite al usuario lanzar Aliado Planar: Cambion, para invocar a un poderoso Diablo que luche a tu lado.

Larian Studios

Puedes conseguir el Estoque Infernal salvando a Mizora durante el Acto 2, y negociando con ella una recompensa adicional para Wyll. Debe estar en tu grupo, de lo contrario, Mizora se irá y perderás esta oportunidad de conseguir una de las mejores armas cuerpo a cuerpo de Baldur’s Gate 3.

Markoheshkir

Markoheshkir es el bastón mágico definitivo que puedes encontrar durante la última parte de la aventura. Puedes encontrarlo dentro de la Torre de Lorrakan en Baldur’s Gate, situada en la zona de la Ciudad Baja. Si sigues la misión de Canción Nocturna, te llevará hasta allí.

Cuando hables con Lorrakan, elijas lo que elijas, date la vuelta y encuentra unos muebles voladores que puedes saltar como si fueran plataformas flotantes. Ahora desciende al nivel inferior de la guarida de Lorrakan, donde verás 4 interruptores. Bebe una poción de Ver Invisibilidad y verás uno que pone “Abajo”.

Pulsa ese interruptor y te enviará al nivel inferior, donde verás dos barreras invulnerables y, si aún estás bajo los efectos de Ver Invisibilidad, verás dos palancas. Tira de ambas para conseguir dos objetos de mago OP. Uno de ellos es este Báculo que te da acceso a una ranura de Hechizo Libre una vez por descanso corto, el otro es el Hechizo de Evocación Favorable de Kereska, que potencia un Tipo de Daño Elemental seleccionado hasta el siguiente Descanso Largo.

Larian Studios

Prerrogativa del Duelista

La Prerrogativa del Duelista es un estoque mítico que se puede obtener más adelante, durante el Acto 3, y que te obligará a enfrentarte a la Tía Ethel por segunda vez (Sí, sigue viva. Sorpresa.)

Posee varias grandes cualidades, además de su +3 de encantamiento. La pasiva Duelista elegante, que se activa cuando equipas sólo esta arma, otorga una reacción adicional por turno y reduce el umbral de puntuación crítica a 19.

También otorga la pasiva Corte Marchito, que te permite utilizar tu reacción para aplicar Daño Necrótico adicional igual a tu bonificador de competencia (DEX probablemente).

Tiene dos Rasgos Activos adicionales. Desafío a Duelo, que hace que los enemigos ataquen al lanzador de dicha habilidad, y Entusiasmo del Duelista, que te permite realizar una carrera rápida y un ataque extra una vez por descanso corto.

Además de todo esto, tiene una pasiva oculta adicional que otorga otro ataque adicional por turno. Todas estas características la convierten en la mejor arma de estoque del juego.

Larian Studios

Espada Robavidas, una de las mejores armas más fácil de conseguir en Baldur’s Gate 3

La Espada Robavidas es un arma relativamente fácil de conseguir, tiene un encantamiento +2 y es una de las mejores armas cuerpo a cuerpo del juego. Funciona muy bien para un Pícaro o un Guerrero / Explorador de doble arma.

Su pasiva hace que robes Vida en un Impacto Crítico, causando 1-10 de Daño Necrótico extra al objetivo y otorgando al atacante 10 puntos de golpe temporales.

Puedes comprar esta Espada Corta a Dammon, el herrero, en la Posada de la Última Luz, durante el Acto 2, por sólo 1100 monedas de oro.

Ballesta de Mano Fuego Infernal

La Ballesta de Mano Fuego Infernal es otra excelente arma a distancia, que puedes adquirir al final del Acto 2, derrotando al demonio Yugir. Se encuentra dentro del Ordalía de Shar, y enfrentarte a él formará parte de la misión que obtendrás de Rafael una vez te acerques al Mausoleo de Thorm. No tiene pérdida.

Larian Studios

Esta Ballesta de Mano otorga al usuario la capacidad de lanzar Rayo abrasador a nivel 3 una vez por descanso largo. También hace que cada disparo queme al objetivo si el atacante está Oculto o Invisible. Es un arma ideal para Astarion o un Ranger Gloomstalker.

Lanza de la Noche de Selûne

La Lanza de la Noche de Selûne es el arma más versátil del juego. Puedes hacerte con esta belleza durante el Acto 3 si tienes un romance con Shadowheart o si la has convencido para que perdone a Canción Nocturna.

En algún momento, cuando te acerques a tu campamento al principio del Acto 3, toma el control de Shadowheart y acércate a Canción Nocturna, habla con ella, y te concederá esta arma, que está basada en la Lanza de la Noche de Shar, pero purificada por la Luz de Selune.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más.

No sólo tiene un encantamiento de +3, sino que concede al usuario Visión Oscura, y también una ventaja en cada Tirada de Salvación de Sabiduría y en los Chequeos de Percepción.

También concede acceso a Rayo de luna, un poderoso Conjuro Divino que causa Daño Radiante y puede moverse una vez por turno durante 5 turnos, infligiendo daño a cada criatura que se encuentre a su paso. También otorga la capacidad de lanzar Mota Lunar, un efecto global de control de multitudes/desafío que ralentiza a los enemigos, les da desventaja en los Chequeos de Sabiduría y otorga ventaja a los aliados de la zona.

Nyrulna

La Nyrulna es una de las mejores armas a dos manos de Baldur’s Gate 3, pero también tiene la característica “Versátil”, que la convierte también en una de las mejores armas a una mano. Su elevado daño, su 1d6 de daño de trueno adicional y sus pasivas son una combinación letal.

El portador de Nyrulna obtiene una bonificación de +3 m de velocidad de movimiento (la distancia que puedes moverte durante un turno), e Inmunidad al daño por caída (te vuelves inmortal aunque saltes desde el edificio más alto). Tiene la pasiva “Retorno”, que hace que vuelva a tu mano cuando la lanzas y causa una explosión de 3-12 de daño por Trueno dondequiera que caiga al lanzarla.

Larian Studios

Para conseguir a Nyrulna, necesitas tener a Astarion o a otro Pícaro en tu grupo, ve al Circo del Fin del Mundo en Baldur’s Gate 3, y busca a un Djinn rojo que presenta un juego de “Girar la Rueda”.

No hables con él todavía. Desmonta a Astarion, entra en modo Sigilo y carterea al Djinn. Róbale su anillo, luego habla con el Djinn y haz girar la rueda. Ganarás automáticamente el “juego amañado”, el Djinn se pondrá furioso y enviará a quien haya robado el anillo a una jungla llena de velocirraptores.

Sólo tienes que permanecer sigiloso, mirar por dónde patrullan los dinosaurios y dispararles una sola vez con Ataques Furtivos a distancia. No tendrás problemas para despacharlos si eres sigiloso, incluso a la Matriarca escondida en la cueva. Cuando te hayas ocupado de todos ellos, acércate al portal que hay al final de la jungla, abre el cofre y consigue tu premio.

La Sangre de Lathander

Cuando se trata de armas de una mano, La Sangre de Lathander es la mejor que existe. Es un arma reliquia sagrada +3 que puedes conseguir al principio del Acto 2. Puedes encontrarla viajando al Paso de la Montaña, siguiendo la misión de Lae’zel para encontrar su “crechè”.

Cuando llegues al Monasterio de Albarrosa, tienes que subir al nivel superior de las ruinas y buscar una sala Vitral, con un extraño Vitral Circular en el centro. A continuación, tienes que recoger 4 armas ceremoniales repartidas por el monasterio.

Coloca cada arma en los altares correspondientes según el Vitral Circular. Tienes que arrastrarlas desde el inventario y soltarlas en los altares. Una vez colocadas las cuatro, se abrirá un pequeño alijo secreto. Recoge el Escudo del Maestro del Alba y guárdalo para más tarde. Avanza en la misión de Lae’zel hasta que se te permita entrar en la Sala del Comandante, bajo las ruinas del Monasterio.

Larian Studios

Tendrás entonces una Maza +3 que te otorga un Poderoso Hechizo llamado Rayo Solar, que a nivel 6 inflige una tonelada de Daño Radiante en línea recta y ciega a toda criatura atrapada en su camino. También otorga al portador la pasiva llamada Bendición de Lathander, que te permite revivirte a ti mismo y a tus aliados una vez por Descanso Largo automáticamente la primera vez que caigas a 0 CV.

La segunda pasiva hace que todos los No Muertos cercanos a ti tengan que realizar una tirada de salvación de Constitución o quedar cegados por la fuerza de su luz.

Gontr Mael

El Gontr Mael es el mejor arco de todo el juego y una de las armas a distancia más potentes de Baldur’s Gate 3. Para conseguir este arco, primero debes llegar al Acto 3 y realizar la misión Salvar a los Gondianos o Destruir la Fundición de la Guardia de Acero.

Cualquiera de los dos caminos que elijas te llevará a luchar contra el Titán Vigilante del Acero, un gigantesco Jefe constructor que dejará caer este Arco una vez que lo derrotes.

Sus demenciales estadísticas se combinan con una pasiva que otorga a cada disparo la posibilidad de convertirse en un hechizo Rayo de Guía lanzado al nivel de lanzador más alto de tu personaje. También concede al usuario una carga de la habilidad de hechizo Prisa Celestial, una versión mejorada del hechizo Prisa.

Equipa este arco a tus personajes guerreros preferidos, e incluso puedes convertirlo en un Arquero Arcano legendario.

Menos Esperado

El arco Menos Esperado, es otra gran arma a distancia, con algunas pasivas ocultas que lo hacen, en algunas ocasiones, mejor que otros arcos +3 del juego.

Cuando un personaje empuña el Arco Menos Esperado, siempre tira los ataques con ventaja cuando se encuentra en las sombras. Además, cada disparo causa 1d4 de daño necrótico adicional.

El Menos Esperado tiene 2 pasivas ocultas. Al golpear a un objetivo iluminado por la luz, tiene una probabilidad de causar 1d4 puntos de daño Necrótico extra y cegar a su objetivo.

La otra es una pasiva acumulativa de Daño Necrótico que se otorga por llevar un conjunto completo de equipo de Justiciero Oscuro. Guanteletes, Botas, Casco, Pecho, Talismán y Anillos. Causará un punto extra de daño por cada pieza del conjunto equipada. Cada pieza del conjunto también tiene una sinergia con la pasiva Precisión del Velo Oscuro y otorga ciertos efectos al permanecer en las sombras.

Puedes obtener este arco de un cofre en la tercera sala de la Ordalía de Shar. Tras la batalla contra los Justiciero Revenant, búscalo cerca de un ataúd en el pasillo de la izquierda, justo al lado de los zombis amigos.

Estas son las mejores armas de Baldur’s Gate 3. Esperamos que esta guía te sirva para encontrarlas todas y crear un equipo invencible.