Overdose, lo nuevo de Kojima: todo lo que sabemos

Load More

“Sin embargo, un detalle clave, que no pude informar con las imágenes que me mostraron, es que la persona parece estar jugando en algún tipo de dispositivo móvil, que parece ser casi seguro un Google Pixel”. Es probable que sea una gran coincidencia que el dispositivo móvil utilizado parezca ser un Google Pixel. Pero reafirma que el título Overdose es casi seguro el título basado en la nube de Xbox que se anunció, especialmente considerando que Google había negado la información.

Desde entonces, Henderson ha comentado más sobre el asunto con un artículo exclusivo en Try Hard Guides que habla sobre cómo Kojima Productions le pidió a Henderson que eliminara el reporte.

El ireporte original de Henderson sobre Overdose llegó a través de imágenes, enviadas por una fuente no identificada, del proyecto y “muestra al personaje caminando por pasillos oscuros con una linterna en tercera persona, pero se ha sugerido que el juego también se puede jugar en primera persona. Un susto de salto al final del metraje muestra “GAMEOVER” seguido de “A Hideo Kojima Game”… “OVERDOSE”.

by María Pastoriza