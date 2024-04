Polémica en Game: ¿por qué han caducado mis puntos y cómo los recupero?

La polémica ha surgido esta semana, cuando muchos usuarios de Game han descubierto que sus puntos de socio han caducado de la noche a la mañana.

Son muchas las tiendas que funcionan con carnet de socio y acumulación de puntos, sobre todo en el mundo de los videojuegos y del entretenimiento. Las Tiendas Game no son una excepción, sobre todo al funcionar de forma online y presencial.

En Game, si eres socios, acumularás puntos con tus compras. Sin embargo, la polémica ha estallado a principios de abril, cuando los socios han descubierto que una gran cantidad de sus puntos han caducado de la noche a la mañana. Los jugadores han criticado duramente a la empresa por no avisar de la caducidad, y muchos de ellos no saben bien qué pasará con los puntos que han perdido.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mis puntos Game han caducado sin avisar, ¿qué hago ahora?

Puede que a muchos lo que ha hecho Game no les afecte demasiado al no contar con demasiado acumulado. Este es mi caso, que solo me han caducado 200 puntos de 600. ¡Pero siguen siendo mis puntos y nadie me avisó de que caducaban! Hay otros casos, en cambio, en los que la pérdida de los puntos ha dolido demasiado, como es el caso de este compañero de profesión, Álvaro Alonso, y la friolera de 77.000 puntos que ha perdido.

La compañía no ha dado demasiada información oficial ni ha pedido disculpas por esta situación. Al parecer, Game ha aplicado un nuevo sistema de visionado para nuestros puntos en el perfil de socio, haciendo que a partir del 1 de abril se mostrasen los puntos caducados. Estos puntos caducados corresponden hasta la fecha del 31 de diciembre de 2022, mientras que nuestros puntos obtenidos en 2023 siguen disponibles.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El problema principal es que nunca Game había avisado de que sus puntos caducaban. De hecho, las redes sociales están que arden porque sí hay mensajes de Game asegurando que no caducaban. O, más bien, había mensajes. Ya que parece que la compañía está ahora borrando los tweets en los que afirmaban que los puntos no caducaban.

Una caducidad que llega justo en el peor momento

Muchos usuarios señalan que el hecho de que ahora los puntos caduquen responde a algo que a la empresa le viene muy bien. Y es que muchos socios estaban acumulando puntos para poder comprar las futuras consolas, ya que esperamos la llegada de PS5 Pro y la próxima Nintendo Switch. Es por eso por lo que muchos jugadores andan señalando a Game como una empresa aprovechada y oportunista.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto ha sido una liada en toda regla, y no sabemos muy bien qué hará la empresa para reparar el daño. No es la única polémica que ha tenido en los últimos tiempos, y viendo cómo se gestionan algunas cosas, no será la última. Si la empresa responde de forma oficial a todo esto, o si nos devuelven los puntos de alguna forma, actualizaremos este artículo.

Hasta entonces, y como no parece que haya forma de recuperarlos, lo único que podemos recomendarte es cambiar de tienda donde comprar tus videojuegos.