Si no sabes qué es no te preguntas cuándo es el próximo evento de socios en Monopoly Go, no te preocupes que acá te sacaremos de todas las dudas que puedas tener.

En Monopoly Go hay muchos eventos en los cuales los jugadores pueden participar y hacerse con recompensas mientras se divierten en el proceso. El evento de socios siguen esta mecánica pero tienen algunas diferencias con otros eventos del famoso videojuego para móviles.

Acá te vamos a decir cuándo se hacen y qué es el evento de socios en Monopoly Go.

¿Qué es el evento de socios en Monopoly Go?

El evento de socios en este juego de Scopely te permite jugar con otros amigos. Durante el evento, un tablero tendrá cuatro casillas en las que podrás construir y mejorar diferentes atracciones.

El juego consiste en tirar los dados, recoger fichas aterrizando en las casillas que las tienen y usar dichas fichas para hacer girar una rueda que tiene puntos. A más puntos, más recompensas. Para conseguir la recompensa más alta necesitarás 80.000 puntos por casilla de socio, es decir, un total de 320.000 puntos.

Como en la mayoría de los eventos, los dados son de nuevo muy importantes para el evento, así que te recomendamos que los ahorres si quieres hacerlo bien en el evento. Si necesitas ayuda con eso, echa un vistazo a los enlaces de dados diarios. Una cosa más, necesitarás completar el quinto tablero del juego para empezar, lo cual es bastante fácil y rápido.

¿Cuándo es el próximo evento de socios?

El próximo Evento de Socios de Monopoly Go está programado para comenzar el 22 de junio de 2024 bajo el nombre “Aqua Partners”, centrado en la vida acuática. Scopely aún no ha confirmado las fechas exactas, pero de acuerdo con filtraciones, parece que será así.

Las filtraciones indican que el evento incluirá las habituales 5.000 tiradas de dados, introducirá una nueva ficha de pez globo y ofrecerá un paquete de pegatinas de 5 estrellas como recompensa. Aunque normalmente se otorgan pegatinas salvajes durante estos eventos, esta vez parece que no se incluirán, posiblemente debido al lanzamiento del nuevo Álbum el 20 de junio de 2024.

Aún no se ha revelado oficialmente la fecha de finalización del evento, pero basándonos en eventos anteriores, se espera que tenga una duración de aproximadamente cinco días. Estaremos atentos a cualquier actualización oficial por parte de Scopely y actualizaremos esta información tan pronto como esté disponible.

Eventos de socios pasados en Monopoly Go

Estos son algunos de los eventos de socios pasados en Monopoly Go:

Evento de socios Fecha de inicio Fecha de finalización Socios Robot 16 de Mayo, 2024 21 de mayo, 2024 Socios del desfile 16 de Abril, 2024 01 de mayo, 2024 Socios de Fuente 06 de abril, 2024 11 de abril, 2024 Socios de Hot Rod 08 de marzo, 2024 13 de marzo, 2024 Socios de San Valentin 09 de febrero, 2024 14 de febrero, 2024 Socios de jardinería 08 de enero, 2024 13 de enero, 2024 Socios de regalos 15 de diciembre, 2023 20 de diciembre, 2023 Día de acción de Gracias 21 de noviembre, 2023 27 de noviembre, 2023 Socios Halloween 27 de octubre, 2023 01 de noviembre, 2023

A diferencia de algunos eventos como el Bombardeo Dorado, los Eventos de Socios tienen un calendario más consistente de una vez al mes (descontando las dos veces de abril de este año), a pesar de no seguir fechas fijas.

Y esto es todo lo que tienes que conocer sobre el tema, pero si deseas estar al tanto de más guías de este juego no te puedes perder el cronograma de eventos en Monopoly Go o ¿cuál es el nivel máximo en Monopoly Go?.