PS Plus junio 2022: todos los juegos rumoreados y revelados para PS4 y PS5

Muy pronto llegará una nueva tanda de juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus con PS Plus Essential, Extra y Premium para la PS4 y PS5, pero ¿qué tiene este mes para los fans de PlayStation?

PS Plus será objeto de una gran revisión en junio como parte de un esfuerzo por racionalizar PlayStation Plus y PlayStation Now, así como por defenderse de la competencia de Xbox Game Pass. Aunque muchos de los detalles están en el aire, sabemos que si te quedas con el nivel “Esencial” ahora recibirás dos juegos mensuales.

Si eso no es suficiente, también hay niveles Extra y Premium, que cubriremos en un momento.

Esto es todo lo que sabemos sobre los nuevos juegos de PS Plus para junio en el nivel Esencial.

Nuevos juegos de PS Plus (junio)

Sería justo decir que mayo despidió al antiguo régimen con una explosión, con la adición de FIFA 22 a la línea y un pack gratuito de PS Plus Ultimate Team incluido, con él.

Ahora, PlayStation ha confirmado que los juegos gratuitos de PS Plus de junio de 2022 son:

God of War (2018)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

God of War (2018) es sin duda el mayor atractivo de la alineación de PS Plus de junio, teniendo en cuenta la aclamación de la crítica que recibió tras su lanzamiento, junto con su muy esperada secuela que supuestamente se lanzará a finales de este año.

La inclusión de Nickelodeon All-Star Brawl es particularmente sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que el juego se lanzó hace pocos meses. Lamentablemente, su número de jugadores se redujo a uno solo, al menos en Steam. Sin embargo, PlayStation Plus podría ser una buena forma de rejuvenecerlo.

Aunque algunos fans han sugerido que podría incluirse el remake de Demon’s Souls, sabemos que formará parte del nivel Extra ahora que Sony ha revelado la lista completa de juegos.

Es un momento emocionante para ser un suscriptor de PS Plus con la tan esperada revisión, porque estamos muy a oscuras sobre lo que viene.

Nada más que salgan de forma oficial actualizaremos la página para que tengáis toda la información que buscáis.

Rumores juegos de PS Plus (julio)

El mundo verá las aventuras de una criatura felina en julio y estará disponible para los usuarios de PS Plus. Sin embargo, este juego sólo estará disponible para los suscriptores de Extra y Premium, dejando fuera a los usuarios Essential. Tendrán que comprar el juego o pasar a un nivel superior de PS Plus.

Cómo conseguir juegos de PS Plus gratis

Si quieres reclamar estos juegos como parte de la línea de junio de 2021, vas a tener que seguir algunos pasos básicos.

En la pantalla de inicio de tu consola PlayStation, dirígete al símbolo de PlayStation Plus en la parte superior izquierda Una vez allí, podrás descargar todos los juegos activos del mes actual de PS Plus. También podrás suscribirte al servicio si aún no lo estás. Los nuevos títulos estarán ahora en tu biblioteca.

Explicación de los niveles de suscripción de PS Plus

Estos son los beneficios básicos de cada nivel de PlayStation Plus a partir de junio de 2022:

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Ventajas : Incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir: Dos juegos descargables al mes Descuentos exclusivos Almacenamiento en la nube para las partidas guardadas Acceso al multijugador online La suscripción a PlayStation Plus no cambiará para los miembros de este nivel.

: Los precios* del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio PlayStation Plus. Europa 8,99 € al mes / 24,99 € al trimestre / 59,99 € al año

del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio PlayStation Plus.

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Ventajas : Incluye todas las ventajas del nivel Essential Añade un catálogo de hasta 400* de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos de nuestro catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En el nivel Extra, los juegos son descargables.

: Precios* : Europa 13,99 € al mes / 39,99 € al trimestre / 99,99 € al año

:

PLAYSTATION PLUS PREMIUM**

Ventajas : Incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra Añade hasta 340* juegos más, incluidos: Títulos de PS3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube Un catálogo de clásicos populares, disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PS2 y PSP La transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en los mercados** en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC***. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos.

: Precios* : Europa 16,99 € al mes / 49,99 € al trimestre / 119,99 € al año

:

Tendremos que ver si los juegos de PS Plus Essential merecen la pena, o si se verán ensombrecidos por todo el catálogo que llega a los niveles más altos (y caros).