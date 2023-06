Resumen PC Gaming Show 2023: todos los juegos anunciados

El PC Gaming Show 2023 ha tenido lugar en junio de este año y nos ha presentado una gran cantidad de títulos indies que os sorprenderán. Vamos a echar un vistazo a todos los juegos anunciados durante el evento.

El E3 2023 no tendrá lugar, pero en cambio tenemos una gran cantidad de eventos y conferencias que recomponen nuestro corazón roto. Tras el inicio del Summer Game Fest y la presentación del Xbox Games Showcase llegó el PC Gaming Show. Puede que este evento sea un poco más “de nicho”, pero no hay que dejarlo pasar, pues seguro que más de un juego os soprende.

Aquí tenéis un resumen de todos los juegos anunciados en el PC Gaming Show 2023.

Todos los juegos y anuncios en el PC Gaming Show 2023

La conferencia empezó con el esperado Frostpunk 2 y su escalofriante tráiler. El juego llegará en 2024.

Pasamos a un entorno muy diferente con Teardown, un juego que a muchos recordará a Minecraft, aunque quizás un poco más estilizado… y un poco más violento. Aunque Minecraft también se puede poner muy violento. Teardown Creative Mode saldrá el próximo 15 de junio.

Un Cyberpunk un poco más pequeño es Nivalis, el nuevo título de 505 Games. Se lanzará el próximo año 2024 y tiene muy buena pinta.

Nos vamos al espacio con Jumplight Odyssey, en el que tendrás que defender tu colonia a través de batallas espaciales. La demo estará disponible el próximo 19 de junio.

Tuvimos unos cuantos FPS en la conferencia

Saltamos al género de los FPS de supervivencia con Road to Vostok, que nos mostró un nuevo trailer de gameplay en el PC Gaming Show 2023. La demo actualizada ya está disponible en Steam.

Desde luego podemos decir que ha sido una conferencia de contrastes, porque el próximo en mostrarse fue Ebenezer and the Invisible World. El juego ambientado en Cuento de Navidad de Charles Dickens está dibujado a mano y nos presenta peleas de anime en el Londres victoriano. La demo también está ya disponible.

A quienes les gusten los juegos de gestión les encantará D.O.R.F., un título de corte futurista pero con un estilo retro que recordará a los primeros reyes del género.

Y hablando de gestión, ¿cómo llevas lo de gestionar combates de lucha? ¿Te crees preparado para La Velada del Año? Quizás lo estés después de jugar a Punch Club 2. Se lanzará el 20 de julio.

Pasamos a otro tipo de gestión que os va a encantar. Un juego de construir una tienda mientras que, a la vez, tienes que ir a buscar los materiales y objetos. Algo así como Recettear, para que me entiendan los más frikis. Así es Saleblazers:

Studio Sai nos muestra Eternights, una especie de Persona combinado con los juegos de acción pura.

Volvemos con otro FPS para un solo jugador y lleno de colorido. Así es Sulfur:

PC Gaming Show 2023, el rey de los juegos indies

Pasamos ahora a un RPG que parece bastante único, al menos en la teoría. Aquí podéis ver una entrevista en detalle sobre Pax Dei:

El siguiente es un título bastante caótico, Stampede Racing Royale. Puede que la estética os recuerde a Fall Guys, con lo que también comparte cierto frenetismo. Sin embargo, la comparación obvia es con Mario Kart.

Volvemos a otro juego en el espacio con Mars Horizon 2: The Search for Life, un título en el que construiremos nuestras propias bases espaciales y diseñaremos cohetes.

Path of Exile II se prepara para ser el rival de Diablo 4

El siguiente en aparecer fue el esperadísimo Path of Exile II, una secuela muy esperada.

Otro FPS, esta vez con dinosaurios. Lo cierto es que luce bastante bien, aunque no es apto para los más sensibles.

Algo un poco más alegre es Islands of Insight, una aventura de puzles en un mundo abierto de fantasía. Estéticamente es una preciosidad.

La estética mexicana hecha videojuego… ¿japonés? Sí, como lo oyes. Echa un vistazo a Mariachi Legends.

Volvemos al tema de las construcciones con Naheulbeuk’s Dungeon Master, que gustará a los fans del clásico Dungeon Keeper.

Tras esto, el PC Gaming Show mostró un vídeo gameplay de Lords of the Fallen, que se espera el 13 de octubre.

No podía faltar Warhammer

¿Frikis de Warhammer en la sala? Espero que sí, no quiero estar sola. Esto es Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, el nuevo RTS que se va a llevar todas mis horas libres.

Tras Warhammer pasamos a otro juego de estilo cyberpunk, Citizen Sleeper 2, que muestra nuevo tráiler.

Y para los fans de Animal Crossing tenemos Critter Cove, un adorable simulador de vida tropical.

La IA y los videojuegos se entrelazan en Hidden Door, una plataforma de colaboración entre creadores y autores.

¿Cansado de luchar contra las corporaciones y sus virus que crean zombis? Nada como… convertirte en esa corporación. Algo que puedes hacer con Undead Inc.

Ahora pasamos a un poco de pixel art con Slime 3K, un roguelike en el que tendrás que aniquilar humanos siendo una masa de… pues eso, un slime.

Otro de los momentos más esperados era conover Dread Pilots, el nuevo título de los creadores de Don’t Starve.

Para los amantes de los juegos de ritmo llega Invector: Rhythm Galaxy, un título de colores vibrantes y lleno de música pop.

Los videojuegos españoles también tuvieron cabida en la presentación

El PC Gaming Show 2023 ha presentado también Altered Alma, un videojuego español ambientado, además, en una Barcelona futurista. Y no es porque sea español, pero debo decir que tiene pintaza. Atentos además al musicote:

The Invincible trajo nuevo tráiler a la conferencia de PC Gamer para presumir un poco más de su increíble estética.

A los amantes de Theme Park les encantará Park Beyond, con nuevas atracciones emocionantes llenas de colorido.

El siguiente en la lista es otro juego de conducción… pero de bicis. Este es Parcel Corps, una especie de Glovo Simulator. Y no, no hablamos de Death Stranding, más bien de Crazy Taxi.

En el PC Gaming Show 2023 no faltaron todo tipo de galaxias

Hubo unos cuantos juegos de temática espacial en la conferencia, y uno de ellos es Chimera.

Más galaxias recorreremos con EXO Rally Championship, pero esta vez al volante.

Los juegos de rol (digo, los de dados) también entran en PC Gaming Show 2023, pues la conferencia mostró Pathfinder: Gallowspire Survivors.

El free to play Stormgate también quiso aparecer por la presentación, mostrando bastante gameplay.

Sí, MÁS cyberpunk. No paramos. Ahora le toca el turno a Fortune’s Run que es, además, otro FPS combinado con simulación.

Otro Fable distinto es Fabledom, un juego de construcción de ciudades que está en acceso anticipado.

La esencia de Mega Man aparece en 30XX , un juego que ha estado en acceso anticipado y que se lanzará por fin en agosto.

Un poco más de pixel art

Por otro lado tenemos Ember Knights, un juego roguelite frenético de Doom Turtle de estilo pixel art que puede recordaros a los peores niveles de Hades.

Para los amantes del terror llega Macabre, un multijugador de sigilo que se ha mostrado por primera vez en esta conferencia.

Más gestión de la mano de Mimimi Games (me encanta el nombre de este estudio) con Shadow Gambit, que se lanzará el 17 de agosto.

Volvemos con más galaxias a través de Earthless, que combina la estrategia y construcción de mazos.

La Guerra a través del PC Gaming Show

El siguiente en mostrarse fue Last Train Home, un juego de estrategia de supervivencia ambientado en la Guerra Civil Rusa.

Nuevo tráiler de Hell Let Loose, un multijugador histórico que nos trae el modo Objetivo, un modo de juego más rápido que contará con equipos de solo 25 jugadores.

Sobrevivir es algo que también nos tocará hacer en TerraTech Worlds, un sandbox de mundo abierto. Estará en fase alpha este verano.

Terror y barrio sésamo, esta no te la esperabas

A quienes no le gustaban las marionetas cuando eran pequeños: teníais razón. Esto es My Friendly Neighborhood, que cierra la conferencia de PC Gaming Show:

Esto ha sido todo sobre la conferencia y su buena cantidad de juegos indies. ¿Cuál estáis deseando probar?