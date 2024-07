Teletransportarse en 7 Days to Die: cómo hacerlo

7 Days to Die no tiene un sistema de viaje rápido, pero si un jugador necesita ir de un punto a otro puede teletransportarse.

Aunque es 7 Days to Die no hay viaje rápido, hay formas de teletransportarse por el mapa para facilitarte las cosas a ti y a tus amigos.

Dependiendo del tamaño de tu mundo, cruzar el mapa puede llevar mucho tiempo, especialmente cuando estás buscando Comerciantes y nuevos Biomas. A continuación te explicamos cómo teletransportarte en 7 Days to Die.

Cómo teletransportarse en 7 Days to Die en PC

Puedes teletransportarte en 7 Days to Die a través del menú de debug en PC. Pulsa F1 para abrirlo, luego escribe ‘dm’ y pulsa enter. A continuación, sigue estos pasos:

Una vez que esté activo el debugging, sal al menú Presiona escape Navega hacia “Abrir teletransporte de POI” y selecciónalo Mira a través de los puntos de interés disponibles y selecciona al que quieres viajar

The Fun Pimps

Si no quieres teletransportarte a un punto de interés específico, también puedes ir a lugares aleatorios del mapa del juego. Aquí te explicamos cómo:

Una vez activado el debugging, abre el mapa con la M Dirígete al área al que quieres teletransportarte Haz clic en el área mientras presionas CTRL

No es necesario que hayas encontrado ninguno de los puntos de interés a los que puedes teletransportarte, pero los logros se desactivarán mientras tengas el menú de depuración activo. Así que, si quieres seguir consiguiendo logros, asegúrate de desactivarlo cuando hayas terminado de teletransportarte.

Cómo teletransportar a otros jugadores a tu ubicación

Es fácil que los jugadores se pierdan unos a otros en 7 Days to Die, y puede ser toda una misión encontrarse después. Sin embargo, hay una forma de encontrar fácilmente a tus amigos usando el menú de debug:

Presiona F1 y escribe dm Escribe teleportplayer [id de steam] [id de steam] [x y z] [dirección] Presiona Enter

También puedes pedir al otro jugador que te dé sus coordenadas exactas y escribir “teleport” seguido de esas coordenadas para ir a su ubicación. También puedes simplemente usar su ID de Steam para teletransportarte a su ubicación.

¿Es posible teletransportarse en 7 Days to Die para consolas?

Por desgracia, actualmente no es posible teletransportarse en consola en 7 Days to Die. Necesitas el menú de debug y los comandos de consola para hacerlo, y el menú de debug no se puede activar en plataformas que no sean PC.

¡Y eso es todo! Para más contenido de 7 Days to Die, puedes revisar cómo sobrevivir a las Lunas de Sangre o el mejor mapa interactivo.