The Division Resurgence: Beta, tráiler y todo lo que sabemos

The Division Resurgence es el próximo juego de rol de disparos en tercera persona gratuito para dispositivos móviles de la franquicia Tom Clancy’s The Division . Aquí está todo lo que sabemos sobre la fecha de lanzamiento del juego, los avances y más.

The Division Resurgence de Tom Clancy lleva la experiencia de The Division a los dispositivos portátiles, lo que brinda a los jugadores la oportunidad de llevar el combate táctico sobre la marcha. El próximo juego no solo presenta una nueva historia, sino que también tiene toda la exploración y acción de mundo abierto por las que la serie es conocida.

Publicidad

Resurgence tiene lugar en una ciudad de Nueva York posterior a la crisis y ofrece nuevas perspectivas sobre eventos clave de la historia que han tenido lugar en títulos anteriores. Durante el juego, los jugadores tendrán la tarea de proteger a los civiles contra las facciones hostiles que deambulan por las calles de la ciudad.

Afortunadamente, hay muchas armas y artilugios para que los jugadores los usen contra sus temibles enemigos. Tanto si eres fan de The Division como si simplemente deseas saber más sobre el nuevo juego para dispositivos móviles, te contamos todo.

¿Hay una fecha de lanzamiento de The Division Resurgence?

The Division Resurgence se lanzará en 2023 para dispositivos iOS y Android .

Publicidad

Si bien Ubisoft aún tiene que revelar una fecha exacta fuera de esta ventana de lanzamiento genérica, es probable que escuchemos más información en las próximas semanas y meses.

Beta del nuevo The Division

Los jugadores ahora pueden registrarse para tener la oportunidad de participar en las próximas pruebas beta visitando el sitio web oficial de Division Resurgence. Simplemente regístrate con su correo electrónico y se te notificará si logras acceder con éxito a la versión beta.

La historia

Teniendo lugar alrededor de los eventos de The Division 1 y 2, The Division Resurgence tiene como objetivo traer perspectivas nuevas y únicas a eventos pasados. La campaña PVE ve a los jugadores convertirse en miembros de la legendaria primera ola de agentes SHD mientras intentan desesperadamente mantener el orden.

Publicidad

Los desarrolladores aún tienen que anunciar más detalles sobre la historia, pero sabemos que incluirá la exploración habitual de un mundo abierto y tiroteos llenos de acción. De hecho, los jugadores podrán profundizar en una variedad de actividades PVE, desde misiones de historia hasta actividades mundiales.

Tráiler de The Division Resurgenc

El tráiler de Division Resurgence nos dio un vistazo temprano al toque postapocalíptico del juego, mostrando cómo se verá el juego en los dispositivos móviles. Es probable que Ubisoft muestre algo de gameplay en los próximos meses, así que iremos actualizando este artículo.