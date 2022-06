The Outlast Trials: fecha, cooperativo, tráiler y todos los detalles

Load More

Según el sitio web del juego, las plataformas del juego son “TBD”, pero nos aventuramos a adivinar que el juego estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC. Dependiendo de cómo haya ido el desarrollo del juego, es posible que aún aparezca en consolas de la generación anterior, como PS4 y Xbox One.

La mayor diferencia aparente entre los primeros juegos de Outlast y The Outlast Trials es la presencia de partida en línea, cooperación y armas para usar.

Nuestra visión más reciente de The Outlast Trials mostró una jugabilidad más interesante, así como la apertura del telón cooperativo, pero sabemos que el jugador tendrá diferentes elementos y armas para protegerse esta vez.

A pesar de haber sido anunciado a mediados de 2020, Red Barrels no ha dado ninguna indicación sobre cuándo podemos esperar ver el juego. Se espera que salga en este 2022.

Los primeros dos títulos de Outlast fueron notorios por su letanía de jumpscares y momentos de violencia que provocaban estremecimientos. Ahora, Red Barrels está de vuelta con otra secuela: The Outlast Trials. Por lo que ya hemos visto, el juego se tratará de más sustos y más tormentos psicológicos, con la ventaja añadida de poder soportarlo con más jugadores.

Si nunca has jugado u oído hablar de Outlast, probablemente sea mejor para tus niveles de estrés. El título de supervivencia y terror utiliza el tropo de terror moderno de no darte armas y la única forma en que puedes evadir a los enemigos es correr y esconderte.

Prepárate para The Outlast Trials, ya que la aterradora franquicia de terror regresará con su tercera entrega, y parece que los desarrolladores de Red Barrels se están preparando para cambiar la fórmula.

by María Pastoriza